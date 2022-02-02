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Драка в «Трибуне» стала основанием для уголовного дела

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#драка #Трибуна
Драка в «Трибуне» стала основанием для уголовного дела

Травмы побитого мужчины медики расценили как причинившие легкий вред здоровью.

Отдел полиции №8 возбудил уголовное дело по факту драки в пабе «Трибуна». Потасовка между мужчинами произошла в ночь на 10 августа. Пострадавшим оказался посетитель бара. Производство по уголовному делу возбудили после того, как пришло заключение медицинской экспертизы: причиненные избитому травмы оценили как легкий вред здоровью.

- Уголовное дело возбудили по п. «а» ч.2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». В ходе расследования дела придется установить причины возникновения травм и участников драки, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Добавим, что избитым оказался 33-летний посетитель «Трибуны». По первоначальной информации родственников потерпевшего, его избили из-за претензий к сервису в «Трибуне».
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#драка #Трибуна

Комментарии (3)

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Денис Александрович

27 минут назад
Не уверен в правдоподобности данной новости
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Уровень Липецка

48 минут назад
Ковбойский бар,не понимаю зачем туда ходить? Получить пивным бокалом по голове? Съесть жареного таракана?
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Интересно

48 минут назад
Когда закроют этот рассадник заразы?
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