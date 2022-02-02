Происшествия
сегодня, 12:56
Драка в «Трибуне» стала основанием для уголовного дела
Травмы побитого мужчины медики расценили как причинившие легкий вред здоровью.
Отдел полиции №8 возбудил уголовное дело по факту драки в пабе «Трибуна». Потасовка между мужчинами произошла в ночь на 10 августа. Пострадавшим оказался посетитель бара. Производство по уголовному делу возбудили после того, как пришло заключение медицинской экспертизы: причиненные избитому травмы оценили как легкий вред здоровью.
- Уголовное дело возбудили по п. «а» ч.2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». В ходе расследования дела придется установить причины возникновения травм и участников драки, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Добавим, что избитым оказался 33-летний посетитель «Трибуны». По первоначальной информации родственников потерпевшего, его избили из-за претензий к сервису в «Трибуне».
- Уголовное дело возбудили по п. «а» ч.2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». В ходе расследования дела придется установить причины возникновения травм и участников драки, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Добавим, что избитым оказался 33-летний посетитель «Трибуны». По первоначальной информации родственников потерпевшего, его избили из-за претензий к сервису в «Трибуне».
Денис Александрович
Уровень Липецка
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