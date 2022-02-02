Общество
сегодня, 12:42
Липецкие суды приняли меры из-за омикрона
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Изменены режимы работы учреждений.
С сегодняшнего дня, 2 февраля, и по 11 февраля 2022 года в Советском районном суде Липецка изменен режим работы. Так, приостановлен личный прием граждан в суде. Им рекомендовано подавать документы через электронную интернет-приемную суда или посредством почтовой связи. По возможности участники процессов могут использовать системы видеоконференц-связи и системы веб-конференции.
В суд ограничили вход лиц, не являющихся участниками судебных процессов по тем делам, которые не будут рассматривать неотлагательно. Без ограничений будут рассматривать некоторые уголовные гражданские и административные дела и материалы, в том числе — арест и продление меры пресечения.
Схожие меры для снижении рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ее нового штамма «омикрон» приняли и другие районные суды Липецка. Так, в Левобережном районном суде ограничения продлятся до 28 февраля, в Октябрьском — до 11 февраля, в Правобережном — до 28 февраля.
Подробнее о режиме работы учреждений можно узнать на их официальных сайтах.
Напомним, за последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 1 293 новых случая коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 100 человек госпитализировали, 247 человека вылечились. С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 94 976 случаев COVID-19, выздоровели 82 883 человека, умер 3 051 человек.
В суд ограничили вход лиц, не являющихся участниками судебных процессов по тем делам, которые не будут рассматривать неотлагательно. Без ограничений будут рассматривать некоторые уголовные гражданские и административные дела и материалы, в том числе — арест и продление меры пресечения.
Схожие меры для снижении рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ее нового штамма «омикрон» приняли и другие районные суды Липецка. Так, в Левобережном районном суде ограничения продлятся до 28 февраля, в Октябрьском — до 11 февраля, в Правобережном — до 28 февраля.
Подробнее о режиме работы учреждений можно узнать на их официальных сайтах.
Напомним, за последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 1 293 новых случая коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 100 человек госпитализировали, 247 человека вылечились. С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 94 976 случаев COVID-19, выздоровели 82 883 человека, умер 3 051 человек.
6 1312
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