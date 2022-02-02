Общество

сегодня, 12:42

Липецкие суды приняли меры из-за омикрона

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#омикрон #удаленка #режим работы
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Липецкие суды приняли меры из-за омикрона

Изменены режимы работы учреждений.

С сегодняшнего дня, 2 февраля, и по 11 февраля 2022 года в Советском районном суде Липецка изменен режим работы. Так, приостановлен личный прием граждан в суде. Им рекомендовано подавать документы через электронную интернет-приемную суда или посредством почтовой связи. По возможности участники процессов могут использовать системы видеоконференц-связи и системы веб-конференции.

В суд ограничили вход лиц, не являющихся участниками судебных процессов по тем делам, которые не будут рассматривать неотлагательно. Без ограничений будут рассматривать некоторые уголовные гражданские и административные дела и материалы, в том числе — арест и продление меры пресечения.

Схожие меры для снижении рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ее нового штамма «омикрон» приняли и другие районные суды Липецка. Так, в Левобережном районном суде ограничения продлятся до 28 февраля, в Октябрьском — до 11 февраля, в Правобережном — до 28 февраля.

Подробнее о режиме работы учреждений можно узнать на их официальных сайтах.

Напомним, за последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 1 293 новых случая коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 100 человек госпитализировали, 247 человека вылечились. С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 94 976 случаев COVID-19, выздоровели 82 883 человека, умер 3 051 человек.
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#омикрон #удаленка #режим работы
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Комментарии (6)

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Житель

16 минут назад
Я считаю не должно быть ни у кого удаленок- все должны быть равны и продолжать работу ! Всё равно переболеют все и штамм этот не такой страшный,а как ОРВИ
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мама

52 минуты назад
Считаю, что пока дети учатся очно, ни один чиновник не имеет морального права уйти на удаленку.
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МестныйЯ

53 минуты назад
Лишний раз убеждаюсь кого считают социально значимыми для города. Оказывается, в первую очередь необходимо спасать и охранять суды и представителей АДминистрации. Последнее было показательно заметно при проведении учебной тревоги.
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Патриот

сегодня, 13:01
"или посредством почтовой связи." Прям как президентские выборы в Америке..
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Ольга

сегодня, 13:01
Я искренне не понимаю, почему школы по очереди уходят на карантин. Надо, чтобы дети переболели ?
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О как

сегодня, 12:46
Нефиг им дома сидеть, дети учатся, вот и пусть суды работают!!!
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