Общество
23 минуты назад
95% липецких учеников хвалят школьное меню
4 219
Школьники Липецкой области оценивают обеды с помощью QR-кода.
Ещё в декабре 2020 года в школах Липецка заработал проект по оценке качества питания. Ученики оценивают обеды с помощью QR-кода.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в 2021 году к проекту присоединились все 249 школ региона, 7 частных образовательных организаций и 10 школ-интернатов.
Ответы и пожелания учеников мониторят каждый месяц. В декабре прошлого года 90% проголосовавших учеников похвалили школьное меню, в январе уже 95%.
Как отмечают в управлении, все меньше становится и недовольных родителей.
Получить консультацию специалистов по вопросам качества горячего питания в школах можно по телефонам: 8 (4742) 32-94-35, 8-800-450-48-48.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в 2021 году к проекту присоединились все 249 школ региона, 7 частных образовательных организаций и 10 школ-интернатов.
Ответы и пожелания учеников мониторят каждый месяц. В декабре прошлого года 90% проголосовавших учеников похвалили школьное меню, в январе уже 95%.
Как отмечают в управлении, все меньше становится и недовольных родителей.
Получить консультацию специалистов по вопросам качества горячего питания в школах можно по телефонам: 8 (4742) 32-94-35, 8-800-450-48-48.
4 219
Советские газеты в 2022 году .
Неместный
Им
Школьник