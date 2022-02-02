Общество

23 минуты назад

95% липецких учеников хвалят школьное меню

4 219
#школьное питание
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95% липецких учеников хвалят школьное меню

Школьники Липецкой области оценивают обеды с помощью QR-кода.

Ещё в декабре 2020 года в школах Липецка заработал проект по оценке качества питания. Ученики оценивают обеды с помощью QR-кода.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в 2021 году к проекту присоединились все 249 школ региона, 7 частных образовательных организаций и 10 школ-интернатов.

Ответы и пожелания учеников мониторят каждый месяц. В декабре прошлого года 90% проголосовавших учеников похвалили школьное меню, в январе уже 95%.

Как отмечают в управлении, все меньше становится и недовольных родителей.

Получить консультацию специалистов по вопросам качества горячего питания в школах можно по телефонам: 8 (4742) 32-94-35, 8-800-450-48-48.
4 219
#школьное питание
1

Комментарии (4)

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Советские газеты в 2022 году .

13 минут назад
Анна Митрофановна , спасибо за разъяснительную работу среди школьников . Через месяц будет 101 % довольных !
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Неместный

14 минут назад
Чую пахнет махинациями :)
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Им

14 минут назад
Там наверно мармеладки с мороженым и шоколадками дают?! Потому и хвалят А может в ку-ку код такая программа заложена, чтобы на выходе всё было хорошо?!
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Школьник

15 минут назад
Меню да, хорошее. Готовят только плохо!
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