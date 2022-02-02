95% липецких учеников хвалят школьное меню

Школьники Липецкой области оценивают обеды с помощью QR-кода.

Ещё в декабре 2020 года в школах Липецка заработал проект по оценке качества питания. Ученики оценивают обеды с помощью QR-кода.



Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в 2021 году к проекту присоединились все 249 школ региона, 7 частных образовательных организаций и 10 школ-интернатов.



Ответы и пожелания учеников мониторят каждый месяц. В декабре прошлого года 90% проголосовавших учеников похвалили школьное меню, в январе уже 95%.



Как отмечают в управлении, все меньше становится и недовольных родителей.



Получить консультацию специалистов по вопросам качества горячего питания в школах можно по телефонам: 8 (4742) 32-94-35, 8-800-450-48-48.