В России

30 минут назад

Сошедший с рельсов вагон парализовал железнодорожный перегон в Кузбассе

60
#железная дорога
Сошедший с рельсов вагон парализовал железнодорожный перегон в Кузбассе

Авария сказалась на движении электричек.

Как сообщает VSE42.Ru, рано утром 2 февраля на железнодорожном перегоне Чульжан – Бельсу возле города Междуреченска Кемеровской области сошел с рельсов вагон грузового поезда.

Авария обошлась без пострадавших, для ее устранения на перегон направлены восстановительные поезда.

На время ремонтных работ изменено расписание движения пригородных поездов.

60
#железная дорога

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Петербурге против инспектора ДПС возбудили дело после драки с сотрудницей угрозыска
#драка #полиция
1
В Петербурге против инспектора ДПС возбудили дело после драки с сотрудницей угрозыска

сегодня, 11:32

В России
Около 80% случаев заболевания коронавирусом в Москве и Петербурге приходится на омикрон-штамм
#коронавирус #омикрон
Около 80% случаев заболевания коронавирусом в Москве и Петербурге приходится на омикрон-штамм

сегодня, 10:00

В России
Омикрон-штамм коронавируса утратил способность проникать в легочную ткань
#коронавирус #омикрон
Омикрон-штамм коронавируса утратил способность проникать в легочную ткань

сегодня, 09:29

В России
Выплаты по cоцконтрактам проиндексируют автоматически
#выплаты #соцконтракт
Выплаты по cоцконтрактам проиндексируют автоматически

вчера, 18:00

В России
#статистика
Кемерово оказался одним из самых дешевых городов для жизни в Сибири

вчера, 17:46

В России
#санкции
В Еврокомиссии рассказали о санкциях против РФ

вчера, 17:29

В России