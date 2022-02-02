В России
30 минут назад
Сошедший с рельсов вагон парализовал железнодорожный перегон в Кузбассе
Авария сказалась на движении электричек.
Как сообщает VSE42.Ru, рано утром 2 февраля на железнодорожном перегоне Чульжан – Бельсу возле города Междуреченска Кемеровской области сошел с рельсов вагон грузового поезда.
Авария обошлась без пострадавших, для ее устранения на перегон направлены восстановительные поезда.
На время ремонтных работ изменено расписание движения пригородных поездов.
Авария обошлась без пострадавших, для ее устранения на перегон направлены восстановительные поезда.
На время ремонтных работ изменено расписание движения пригородных поездов.