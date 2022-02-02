В 26 и 27 микрорайонах на время монтажа запорной арматуры отключат воду

Отключение произойдет 3 февраля.

Как сообщает «РВК-Липецк», 3 февраля на водопроводе в районе улиц Катукова и Кривенкова будет монтироваться запорная арматура, на время работ без воды останутся несколько районов Липецка: 26-й и 27-й микрорайоны, дома №11, 49 и 51 по улице Катукова, в микрорайонах «Европейский»; «Победа»; 28-м и 29-м возможно понижение давления холодной воды.



Отключение начнется 3 февраля с 00:00 и продлится весь день.



«Уже подготовлен рабочий котлован, сделана врезка запорной арматуры, приварены фланцы для вставки. До восьми утра 4 февраля бригада рабочих дренирует магистральный участок, на котором намечены ремонтные работы. До 20:00 будет проводится замена поврежденного участка. До 23:30 часов запланирована промывка и восстановление рабочих параметров в системе водоснабжения», - рассказали в «РВК-Липецк».



Воду подвезут пять машин, они будут курсировать по району, а также приезжать по заявкам горожан.



После окончания работ возможно временное повышение мутности холодной воды.

