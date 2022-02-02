Общество

49 минут назад

В 26 и 27 микрорайонах на время монтажа запорной арматуры отключат воду

1 258
#отключения
В 26 и 27 микрорайонах на время монтажа запорной арматуры отключат воду

Отключение произойдет 3 февраля.

Как сообщает «РВК-Липецк», 3 февраля на водопроводе в районе улиц Катукова и Кривенкова будет монтироваться запорная арматура, на время работ без воды останутся несколько районов Липецка: 26-й и 27-й микрорайоны, дома №11, 49 и 51 по улице Катукова, в микрорайонах «Европейский»; «Победа»; 28-м и 29-м возможно понижение давления холодной воды.

Отключение начнется 3 февраля с 00:00 и продлится весь день.

«Уже подготовлен рабочий котлован, сделана врезка запорной арматуры, приварены фланцы для вставки. До восьми утра 4 февраля бригада рабочих дренирует магистральный участок, на котором намечены ремонтные работы. До 20:00 будет проводится замена поврежденного участка. До 23:30 часов запланирована промывка и восстановление рабочих параметров в системе водоснабжения», - рассказали в «РВК-Липецк».

Воду подвезут пять машин, они будут курсировать по району, а также приезжать по заявкам горожан.

После окончания работ возможно временное повышение мутности холодной воды. 
1 258
#отключения

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алиса

7 минут назад
Сначала пишете, что отключение начнётся 3 февраля и продлится весь день. А потом 4 февраля расписали подробно все работы до 23:30. Так все-таки отключение только 3 февраля, или на целых 2 дня?
ответить

Еще в рубрике

95% липецких учеников хвалят школьное меню
#школьное питание
4
95% липецких учеников хвалят школьное меню

23 минуты назад

Общество
44 школы полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ и ещё 5 - по коронавирусу
#карантин #школа #детский сад
16
44 школы полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ и ещё 5 - по коронавирусу

сегодня, 11:04

Общество
Подрядчику придется заплатить почти 5 миллионов рублей за позднюю передачу жилья переселенцам
#аварийное жилье #строительство #квартира
Подрядчику придется заплатить почти 5 миллионов рублей за позднюю передачу жилья переселенцам

сегодня, 10:58

Общество
В ЕГЭ по русскому языку появилось новое задание, строже стала оценка пунктуации
#ЕГЭ #школа
В ЕГЭ по русскому языку появилось новое задание, строже стала оценка пунктуации

сегодня, 10:43

Общество
На Соколе хотят построить высотки на месте старых домов
#строительство #проект
11
На Соколе хотят построить высотки на месте старых домов

сегодня, 10:24

Общество
Липецкие киоски стали чаще попадаться на нелегальном обороте алкоголя и сигарет
#торговля #алкоголь #сигареты
16
Липецкие киоски стали чаще попадаться на нелегальном обороте алкоголя и сигарет

сегодня, 10:22

Общество