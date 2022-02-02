44 школы полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ и ещё 5 - по коронавирусу

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 97 школах 1010 классов, на карантин по Covid-19 - в 19 школах 50 классов.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 2 февраля в нашем регионе закрыты на карантин по COVID-19 два детских сада - в посёлке Соколье Елецкого района и детский сад «Сказка» в деревне Хмелинец Елецкого района и пять школ в Ельце: лицей № 5, школа №1 им. М.М. Пришвина, школы № 8, № 23 и № 24.



Ещё 44 школы полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. В Липецке закрыты гимназия № 19, лицей № 44, гимназия № 12, школы № 2, № 9 имени М.В. Водопьянова, №15, №20, №36, №49, № 51, № 61 имени М.И. Неделина, лицей № 66 имени Героя Советского Союза С.П. Меркулова, школа № 68, школы № 42, № 45, гимназия № 1, школа № 5 города Липецка имени Героя Советского Союза С.Г. Литаврина, школа №14, № 18, школа №29 города Липецка «Университетская», № 27, № 32, №38, № 52, № 77.



Также полностью закрыты школа села Митягино в Лев-Толстовском районе, села Частая Дубрава в Липецком районе, школа №2 посёлка Добринка, школа села Дубовое в Добринском районе, гимназия им. И.М. Макаренкова в селе Ольговка Добринского района, школа села Кузовлево в Лев-Толстовском районе, гимназия №1 им. Н.И. Борцова и школа села Троекурово в Лебедянском районе.



В Грязинском районе закрыты гимназия № 3, школы № 5 и №12 города Грязи, школы села Петровка, деревни Кубань и села Сошки .



В Задонском районе закрыты гимназия №1 и гимназия «Новое поколение» города Задонска и школа села Донское.



В Липецком районе закрыты школы сел Ильино и Троицкое.



Закрыты три детских сада: в деревне Алексеевка и селе Гнилуша Задонского района и детский сад «Чебурашка» в селе Суходол Краснинского района.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 97 школах 1010 классов - в них дистанционно учатся 22 165 человек.



Частично закрыты на карантин по Covid-19 в 19 школах 50 классов. Удалённо программу осваивает 701 человек.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 11детских садах 22 группы. 475 малышей остаются дома.