Общество

сегодня, 11:04

44 школы полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ и ещё 5 - по коронавирусу

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#карантин #школа #детский сад
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44 школы полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ и ещё 5 - по коронавирусу

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 97 школах 1010 классов, на карантин по Covid-19 - в 19 школах 50 классов.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 2 февраля в нашем регионе закрыты на карантин по COVID-19 два детских сада - в посёлке Соколье Елецкого района и детский сад «Сказка» в деревне Хмелинец Елецкого района и пять школ в Ельце: лицей № 5, школа №1 им. М.М. Пришвина, школы № 8, № 23 и № 24.

Ещё 44 школы полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. В Липецке закрыты гимназия № 19, лицей № 44, гимназия № 12, школы № 2, № 9 имени М.В. Водопьянова, №15, №20, №36, №49, № 51, № 61 имени М.И. Неделина, лицей № 66 имени Героя Советского Союза С.П. Меркулова, школа № 68, школы № 42, № 45, гимназия № 1, школа № 5 города Липецка имени Героя Советского Союза С.Г. Литаврина, школа №14, № 18, школа №29 города Липецка «Университетская», № 27, № 32, №38, № 52, № 77.

Также полностью закрыты школа села Митягино в Лев-Толстовском районе, села Частая Дубрава в Липецком районе, школа №2 посёлка Добринка, школа села Дубовое в Добринском районе, гимназия им. И.М. Макаренкова в селе Ольговка Добринского района, школа села Кузовлево в Лев-Толстовском районе, гимназия №1 им. Н.И. Борцова  и школа села Троекурово в Лебедянском районе.

В Грязинском районе закрыты гимназия № 3, школы № 5 и №12 города Грязи, школы села Петровка, деревни Кубань и села Сошки .

В Задонском районе закрыты гимназия №1 и гимназия «Новое поколение» города Задонска и школа села Донское.

В Липецком районе закрыты школы сел Ильино и Троицкое.

Закрыты три детских сада: в деревне Алексеевка и селе Гнилуша Задонского района и детский сад «Чебурашка» в селе Суходол  Краснинского района.

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 97 школах 1010 классов - в них дистанционно учатся 22 165 человек.

Частично закрыты на карантин по Covid-19 в 19 школах 50 классов. Удалённо программу осваивает 701 человек.

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 11детских садах 22 группы. 475 малышей остаются дома.
16 2167
#карантин #школа #детский сад
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Комментарии (16)

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Гость

11 минут назад
В 34 школе не закрыты только 2 класса - 8А и 8Б, остальные на карантине. и школу не закрывают. вопрос: почему?
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Гость

30 минут назад
ЗАКРОЙТЕ УЖЕ ВСЕ ШКОЛЫ. Что за особенность пошла, закрыть классы, кроме 9 и 11. В них, что не люди учатся чтоли? Или не болеют?
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Ок

33 минуты назад
На Тракторном какие-то особенные дети. Ну не берет их ничегошеньки. Все школы работают, только учить некому. И школы полупустые.
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Лоботряс

40 минут назад
Надеюсь школы закроют до лета!
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мать

42 минуты назад
Дайте возможность уходить на дистант добровольно! Мы сами дома все выучим. Найдем время и позанимаемся с ребенком. Почему вы решили за чужих детей, что они все должны переболеть???
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Аня

43 минуты назад
Не водить детей, и все. Очень мне надо с ребенком по очередям в поликлиниках мотаться и лекарства закупать. У директора своя цель. Может, директору не хочется закрываться. А у меня своя цель. Посидит сын недельку дома, ничего страшного.
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Житель

46 минут назад
Закрывают на усмотрение директоров.где то думают о детях , где то пофиг
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Липчанин

52 минуты назад
почему все школы не переведут? чего ждать, максимальной заболеваемости, тогда кто будет учиться дистанционно с температурой 40? Ведь дистанционка должна предотвращать заболеваемость!
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Мама

58 минут назад
Почему нельзя сразу всё школы закрыть.
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Гость

сегодня, 11:31
Против народа что-то явно сотворили, ну не может так за один день столько больных!
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