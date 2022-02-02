Подрядчику придется заплатить почти 5 миллионов рублей за позднюю передачу жилья переселенцам

Признанный недобросовестным поставщик не захотел платить штрафы за срыв сроков контракта. Призывать подрядчика к ответу пришлось через суд.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел два заявления представителей администрации Лебедянского района в адрес подрядчика АО «Свой дом». Чиновники призвали застройщика к финансовой ответственности за нарушение условий контракта.



Как указано в материалах суда, 31 декабря 2020 года администрация Лебедянского района заключила с АО «Свой дом» два контракта на инвестирование в строительство многоквартирных домов в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда, расположенного на территории Липецкой области на 2019-2025 годы». Застройщик принял на себя обязательства предоставить новое жилье переселенцам в Лебедяни. Стоимость двух контрактов составила почти 100 млн рублей. Ключи от 51 благоустроенной квартиры должны были передать до 15 октября 2021 года. Но жилье не передали в срок, и районная администрация приняла решение об одностороннем отказе от контракта. Компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков. За срыв сроков АО «Свой дом» предъявили неустойку и подали на компанию в суд.



Арбитраж оценил доводы сторон и вынес решения в пользу истца. АО «Свой дом» должен будет заплатить 5% штрафа от стоимости контрактов за срыв условий договоров. Эта сумма составляет почти 5 млн рублей.