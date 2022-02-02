Общество

39 минут назад

Липецкие киоски стали чаще попадаться на нелегальном обороте алкоголя и сигарет

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#торговля #алкоголь #сигареты
Липецкие киоски стали чаще попадаться на нелегальном обороте алкоголя и сигарет

За прошлый год и январь этого возбуждено более 60 административных дел по таким фактам.

В управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области обсуждают внесение изменений в приказ «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Липецкой области».

В проект приказа планируют включить такое основание для внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, как поступление мотивированного предложения уполномоченного органа государственной власти при выявлении им в нестационарном торговом объекте фактов нарушения законодательства в сферах розничного оборота алкогольной, спиртосодержащей или табачной продукции.

- Необходимость внесения данного пункта продиктована выявлением значительного количества фактов нелегального оборота в нестационарных торговых объектах алкоголя и табачных изделий, - отметили в управлении потребрынка. - За 2021 год и январь 2022 годов по таким фактам было возбуждено более 60 административных дел. Реализуемая в нестационарных объектах алкогольная продукция может быть опасна для жизни и здоровья граждан.

Также в управление обсуждали изменение срока действия схем размещения нестационарных торговых объектов с 7 лет на бессрочный и повышение эффективности процедуры согласования проектов схем размещения нестационарных торговых объектов. Поступившие предложения рассмотрят до 7 февраля.
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#торговля #алкоголь #сигареты

Комментарии (7)

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Пожизненная рента чиновников

1 минуту назад
Житель, когда будешь получать емесячно в карман с каждого киоска , поймёшь !
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Липчанка

4 минуты назад
Закрыть все эти киоски, это является покушением на жизнь человека. О каком бессрочном месте может идти речь? Имея такое множество магазинов в городе зачем ещё киоски?
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Киоскер в бывшем

7 минут назад
Без продажи левого товара, торговую точку можно закрывать, потому что к сожалению вся прибыль именно на контрафакте. С этих денег и платятся налоги, зарплаты и прочее. Пример: продал пачку винстон - 2%терминал съел, 2% продавцу, налог заплати, аренду и что останется? А там всего-то не более 7%накрутки.
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Житель

9 минут назад
То есть как я понимаю если объекту разрешат расположится где то,то это навсегда и никто никогда его не закроет и не снесут. А ЗАЧЕМ ТАКИЕ ОБЪЕКТЫ НУЖНЫ ВООБЩЕ?Если они все торгуют паленкой зачем они нужны ?Ну объясните как то по доходчивей?
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Гость

18 минут назад
Сделать продажу спиртных напитков круглосуточно. Отменить куриные коды. А так сама власть толкает на нелегальную продажу суррогата-алкоголя.
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Коммунист

23 минуты назад
При тв. Сталине такого не было!
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Гость

32 минуты назад
Проверьте киоск на ост. "Муз.училище" на стороне магазина "Маэстро". 100 раз видел, как там местная интеллигенция отоваривается!!!
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