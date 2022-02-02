Липецкие киоски стали чаще попадаться на нелегальном обороте алкоголя и сигарет

За прошлый год и январь этого возбуждено более 60 административных дел по таким фактам.

В управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области обсуждают внесение изменений в приказ «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Липецкой области».



В проект приказа планируют включить такое основание для внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, как поступление мотивированного предложения уполномоченного органа государственной власти при выявлении им в нестационарном торговом объекте фактов нарушения законодательства в сферах розничного оборота алкогольной, спиртосодержащей или табачной продукции.



- Необходимость внесения данного пункта продиктована выявлением значительного количества фактов нелегального оборота в нестационарных торговых объектах алкоголя и табачных изделий, - отметили в управлении потребрынка. - За 2021 год и январь 2022 годов по таким фактам было возбуждено более 60 административных дел. Реализуемая в нестационарных объектах алкогольная продукция может быть опасна для жизни и здоровья граждан.



Также в управление обсуждали изменение срока действия схем размещения нестационарных торговых объектов с 7 лет на бессрочный и повышение эффективности процедуры согласования проектов схем размещения нестационарных торговых объектов. Поступившие предложения рассмотрят до 7 февраля.

