В России
сегодня, 10:00
Около 80% случаев заболевания коронавирусом в Москве и Петербурге приходится на омикрон-штамм
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Около 20% случаев заражений приходится на штамм "дельта".
Около 80% случаев заболевания коронавирусом приходится в Москве и Санкт-Петербурге на омикрон-штамм, как показывают данные секвенирования, здесь он уже практически завоевал свою территорию, - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если говорить об "омикроне", который обладает очень высокой контагиозностью, а он очень заразный, самый заразный из всех сегодня известных коронавирусов, то, конечно, он очень быстро распространяется в больших городах – Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов - это "омикрон". Здесь он практически уже завоевал свою территорию", - отметила Попова.
По ее словам, при этом 20% случаев коронавируса все еще приходится на дельту-штамм, при которой заболевание протекает тяжело и поражает людей с ослабленным здоровьем и с сопутствующими заболеваниями, - передает РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что около 17–20% инфицированных коронавирусом в России не имеют симптомов, тогда как в Москве бессимптомных больных около 40%. Помимо этого, по ее словам, максимальный рост заболеваемости COVID-19 в России идет среди людей 30–49 и 15–18 лет, среди пожилых показатели пока невысокие, - пишут "Известия".
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что речи о новом локдауне или чрезвычайных мерах из-за пандемии COVID-19 в России сегодня не идёт, - передает RT.
"Если говорить об "омикроне", который обладает очень высокой контагиозностью, а он очень заразный, самый заразный из всех сегодня известных коронавирусов, то, конечно, он очень быстро распространяется в больших городах – Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов - это "омикрон". Здесь он практически уже завоевал свою территорию", - отметила Попова.
По ее словам, при этом 20% случаев коронавируса все еще приходится на дельту-штамм, при которой заболевание протекает тяжело и поражает людей с ослабленным здоровьем и с сопутствующими заболеваниями, - передает РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что около 17–20% инфицированных коронавирусом в России не имеют симптомов, тогда как в Москве бессимптомных больных около 40%. Помимо этого, по ее словам, максимальный рост заболеваемости COVID-19 в России идет среди людей 30–49 и 15–18 лет, среди пожилых показатели пока невысокие, - пишут "Известия".
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что речи о новом локдауне или чрезвычайных мерах из-за пандемии COVID-19 в России сегодня не идёт, - передает RT.
104