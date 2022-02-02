35-летняя липчанка пыталась заработать на криптовалюте и акциях и лишилась 255 000 рублей

А 42-летний мужчина потерял 150 000 рублей, пытаясь повысить процент по вкладу.

За минувшие сутки несколько человек стали жертвами мошенников. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, большее всего денег лишилась 35-летняя женщина, которая решила подзаработать на акциях добывающих компаний и криптовалюте.



Объявление о заработке на акциях добывающих предприятий и криптовалюте она увидела в интернете в одном из мессенджеров. Зашла на сайт компании, после чего с ней связался оператор. Девушка решила попробовать и сначала вложила «в бизнес» 4 000 рублей, ей вернули 5000 рублей. Потом она вложила 6 000 рублей — ей вернули более 7 000 рублей.



После этого поступило очень выгодное предложение, женщина решила не упускать удачный момент, взяла в кредит 400 000 рублей, 255 000 из которых перевела оператору, с которым общалась исключительно посредством разговоров и сообщений в мессенджерах. Но ей ничего не вернули и попросили перечислить ещё 125 000 рублей — тогда липчанка поняла, что это мошенники, ничего переводить не стала и обратилась в полицию.



Кроме того, 42-летний мужчина лишился 150 000 рублей, поверив лжесотрудникам банка, предложившим ему повысить процент по существующему вкладу. При переводе денег на счёт с улучшенной ставкой они исчезли.



А 43-летняя женщина потеряла 11 700 рублей при покупке медицинской одежды в интернете — деньги она перечислила, а товар так и не пришёл.