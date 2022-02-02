Общество

сегодня, 09:42

Новогоднее настроение покидает Липецк

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#украшение #демонтаж #Новый год
Новогоднее настроение покидает Липецк

Но главные праздничные зоны пока продолжат работать.

Как сообщили GOROD48 в МБУ «Липецкгорсвет», сотрудники учреждения постепенно демонтируют новогоднюю иллюминацию с улиц Липецка. Так, сегодня снимают украшения с деревьев на улице Космонавтов. Работы по демонтажу праздничного убранства проходят не массово и не единовременно. Так, главные новогодние локации Липецка — площадь Петра Великого и площадь у ДС «Звездный» - новинки этого сезона, еще продолжат радовать липчан. Этому способствуют два фактора: создающая настроение снежная зима и небывалая популярность украшенных общественных пространств у липчан и гостей города.

Напомним, монтаж новогодней иллюминации начался в Липецке в середине ноября. Часть праздничных украшений даже не пришлось доставать со склада: они круглогодично смонтированы на улицах, но включают их только в канун Нового года. Частичный демонтаж новогоднего убранства начался в конце января: из-за погоды арка в сквере Ворошилова и объемная конструкция у Комсомольского пруда вышли из строя. Их решили не ремонтировать, а убрать до будущих праздников.
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#украшение #демонтаж #Новый год

Комментарии (2)

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Житель Опытный.

44 минуты назад
Как было убого празднично оформлены центральные улицы города!!! Вот бы у соседей получились....
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Денис

сегодня, 09:51
Наконец то.
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