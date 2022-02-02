Общество
сегодня, 09:42
Новогоднее настроение покидает Липецк
Но главные праздничные зоны пока продолжат работать.
Как сообщили GOROD48 в МБУ «Липецкгорсвет», сотрудники учреждения постепенно демонтируют новогоднюю иллюминацию с улиц Липецка. Так, сегодня снимают украшения с деревьев на улице Космонавтов. Работы по демонтажу праздничного убранства проходят не массово и не единовременно. Так, главные новогодние локации Липецка — площадь Петра Великого и площадь у ДС «Звездный» - новинки этого сезона, еще продолжат радовать липчан. Этому способствуют два фактора: создающая настроение снежная зима и небывалая популярность украшенных общественных пространств у липчан и гостей города.
Напомним, монтаж новогодней иллюминации начался в Липецке в середине ноября. Часть праздничных украшений даже не пришлось доставать со склада: они круглогодично смонтированы на улицах, но включают их только в канун Нового года. Частичный демонтаж новогоднего убранства начался в конце января: из-за погоды арка в сквере Ворошилова и объемная конструкция у Комсомольского пруда вышли из строя. Их решили не ремонтировать, а убрать до будущих праздников.
Напомним, монтаж новогодней иллюминации начался в Липецке в середине ноября. Часть праздничных украшений даже не пришлось доставать со склада: они круглогодично смонтированы на улицах, но включают их только в канун Нового года. Частичный демонтаж новогоднего убранства начался в конце января: из-за погоды арка в сквере Ворошилова и объемная конструкция у Комсомольского пруда вышли из строя. Их решили не ремонтировать, а убрать до будущих праздников.
Житель Опытный.
Денис