Липецкая вечЁрка: афера экс-депутата, рейд Уваркиной по дворам и более 1100 больных короной

Сегодня, 1 февраля, число заболевших ковидом в регионе впервые превысило тысячу человек, глава Липецка посетила неубранные от снега дворы, а конкурсный управляющий заподозрил в действиях бывшего депутата Липецкого горсовета, уехавшего в США, признаки намеренного банкротства.





Больше остальных заинтересовала сегодня наших читателей новость о том, что. К такому выводу пришел конкурсный управляющий, который ищет имущество уехавшего в США экс-депутата Липецкого горсовета Артура Шахова. Его долг – 1,3 млрд рублей. Ранее арбитраж наложил арест на автомобиль бизнесмена - «Range Rover» и принадлежащих ему 22,5 тысяч привилегированных акций Сбербанка.

– Раньше банкротство приравнивалось к позору. А сейчас банкрот это самый хитрый и умный. Эту дебильную рекламу давно пора запретить. А ее крутят как про известного Леню Голубкова, который «не халявщик». У людей не осталось ни стыда, ни совести, – высказался обо всей этой истории один из наших читателей.

Устав ругать «управляшки» за нечищеные дворы, мэр Липецка спозаранку наведалась в несколько дворов, находящихся в черных списках городского департамента ЖКХ как самых непролазных: «Евгения Уваркина: «Если УК не убирает, мы должны помочь жителям выбрать другую компанию». Мэр посоветовала руководителю Госжилинспекции лишать «управляшки» лицензий. Чиновник взял под козырек, но напомнил мэру, что УК не обязаны вывозить из дворов убранный снег. И да, отказываясь убирать дворы, УК формально правы: огромные территории в микрорайонах ничьи! Глава Липецка пообещала вскоре завершить то, что клялся сделать еще Михаил Гулевский, – убрать белые пятна с кадастровой карты города.

– Месяца полтора осталось побороться со снегом и будет полная победа. Можно будет бороться с потопом, – подошла с юмором к проблеме некая Ниженка.

«И снова антирекорд: за сутки в Липецкой области выявлено 1 109 случаев COVID-19». Для сравнения: в прошлый вторник в регионе было выявлено почти в четыре раза меньше заболевших. За прошедшую неделю с соплями, кашлем, температурой и головными болями в поликлиники обратились 10 914 человек – «Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 55%».

– Дистанцию не соблюдают, маски не носят, заграница открыта… Плюс по улицам толпы зомби шатаются без цели. Вот и результат! – назвал причины какой-то Гость.

Нагрузка на медиков с приходом пятой волны ковида увеличилась в разы. Но и они – не железные, тоже болеют. В итоге «В поликлинике №1 из 16-ти врачей остались семеро: они работают почти до полуночи». Но те, кто остались на вахте, говорят, что никому не отказывают ни в приеме, ни в посещении на дому. Но больных становится все больше за счет детей и подростков. Если предыдущие штаммы коронавируса обходили подрастающее поколение, то для «Омикрона» оно – целевая аудитория. В результате «В Липецкой области на дистанционку перевели 25,5 тысячи школьников». В Липецке закрыты гимназии №№12 и 19, лицеи №44, 66, школы №№2, 9, 15, 20, 36, 49, 51, 68, 61.

– Закройте школы! По-моему, уже всем понятно, рассадник там. Или работать удаленно можно, а учиться нельзя? Нам дочь в этом учебном году дважды приносила из школы инфекцию. Лечились всей семьей. Цены на лекарства, думаю, всем известны. А последствия? Кашель, слабость до сих пор, – взмолилась Светлана.

Как же все это утомило: НАТО и Украина, лед и снег, болезни, рост цен на все и бесконечная вакцинация… GOROD48 спросил у липчан: «От чего вы устали?» И оказалось, от того, на что повлиять не в силах: от зимы, бедности, ковида, равнодушия. Только две липчанки призналась, что устали от занятий в спортзале и от экзаменов.