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Кемерово оказался одним из самых дешевых городов для жизни в Сибири
Росстат опубликовал индекс стоимости жизни по отдельным городам РФ за 2021 год. Кемерово стал одним из самых дешевых столичных городов в Сибирском федеральном округе.
Что касается других сибирских городов, самыми дорогими стали Норильск (Красноярский край), где стоимость набора превышает средний показатель на 34%, и Стержневой (Томская область), где набор стоит дороже, чем в среднем по стране, на 12%. Среди самых дешевых городов числятся Куйбышев (Новосибирская область), кузбасская Юрга и Каланчинск (Омская область).
Самым дорогим регионом для проживания в 2021 году стал Дальневосточный федеральный округ. Так, в городе Анадырь (Чукотский АО) набор продуктов и услуг стоит в полтора раза дороже, чем в среднем по стране. При этом в Москве, где, казалось бы, этот показатель должен быть выше, превышение составило 28%.