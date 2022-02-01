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23 минуты назад

Кемерово оказался одним из самых дешевых городов для жизни в Сибири

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#статистика

Росстат опубликовал индекс стоимости жизни по отдельным городам РФ за 2021 год. Кемерово стал одним из самых дешевых столичных городов в Сибирском федеральном округе.

Как сообщает VSE42.Ru, согласно данным Росстата, цена установленного набора из 264 видов потребительских товаров и услуг в Кемерове на 9% меньше, чем в среднем по стране. Самым дешевым городом области оказалась Юрга – там стоимость набора на 14% ниже средней, самым дорогим – Новокузнецк (на 7%).

Что касается других сибирских городов, самыми дорогими стали Норильск (Красноярский край), где стоимость набора превышает средний показатель на 34%, и Стержневой (Томская область), где набор стоит дороже, чем в среднем по стране, на 12%. Среди самых дешевых городов числятся Куйбышев (Новосибирская область), кузбасская Юрга и Каланчинск (Омская область).

Самым дорогим регионом для проживания в 2021 году стал Дальневосточный федеральный округ. Так, в городе Анадырь (Чукотский АО) набор продуктов и услуг стоит в полтора раза дороже, чем в среднем по стране. При этом в Москве, где, казалось бы, этот показатель должен быть выше, превышение составило 28%.
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#статистика

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