Кризис и банкротство как импульсы для развития и цифровизации

Несмотря на процедуру банкротства, переживший не один кризис, Липецкий Кузнечный Завод проводит ребрендинг, наращивает объемы производства, показывает прибыль и продолжает разработку собственных ИТ-решений.

Пролетевшие по стране в начале 90-х разрушительные реформы больно ударили по промышленному потенциалу. Закрылись тысячи предприятий, сотни тысяч людей потеряли работу. За примерами далеко ходить не надо – только в Липецке можно насчитать несколько крупных заводов, которые, успешно развиваясь в советское время, прекратили своё существование в эпоху перемен. Трубный завод, на месте которого теперь торговый центр, станкостроительный завод, на его территории тоже торговый центр и, наконец, тракторный завод. На его месте торгового центра нет. Там руины. Но не на всей территории. Один из цехов, благодаря оперативному вмешательству, продолжил работу и известен теперь как Липецкий кузнечный завод. Он специализируется на производстве кованых изделий методом горячей штамповки из различных сплавов. Предприятие имеет полный производственный цикл – самостоятельно проектирует и производит технологическую оснастку, изготавливает поковки и делает мехобработку, поставляя клиентам готовые компоненты. Ключевые подразделения завода – молотовой и прессовые участки обеспечивают выпуск до 500 тонн продукции ежемесячно. Производств с таким набором оборудования во всей России осталось всего пять.



Завод работает с предприятиями со всей страны – от Санкт-Петербурга до Урала. Продукция ЛКЗ востребована, в том числе и на предприятиях военно-промышленного комплекса, что позволило в первую волну коронавирусной пандемии, весной 2020 года, не останавливать производство. В 2021 году предприятие значительно нарастило объемы производства – почти в 2 раза по сравнению с 2020 годом. Причем половина этого роста пришлась на новых заказчиков, которые начали долгосрочные отношения с ЛКЗ даже несмотря на начатую в 2020 году процедуру банкротства.

Действительно, не всё так радужно, как хотелось бы. Предприятию очень мешает накопленная ещё при предыдущем руководстве задолженность завода. А тут еще и зимой в конце 2020-го резко подорожал металл – почти вдвое. Что делать в такой тяжёлой ситуации? Руководство начало искать выход. И нашло. Решение оказалось простым на словах, но трудным в реализации. В целях сохранения существующего производства было принято решение о начале процедуры финансового оздоровления завода, или «санации». В российском законодательстве эта процедура проходит в рамках закона о банкротстве, что, конечно, всегда вызывает негативную эмоциональную реакцию у людей, которые недостаточно погружены в корпоративные вопросы.

В 2020 году завод без преувеличения прошел через самый тяжелый период в своей современной истории: пандемия и коронавирусные ограничения, грандиозное падение рынка железнодорожных комплектующих, на рынок которых предыдущее руководство делало максимальную ставку, и почти сорокапроцентный скачок цен на металл, который на порядок снизил конкурентоспособность всех кузнечных предприятий. Но, тем не менее, о «классическом» банкротстве, когда предприятие распродается за долги с молотка, речи не шло. Руководство было уверено, что завод сможет выправиться и приступило к реализации оздоровительных мероприятий.





И вот уже на протяжении почти 7 месяцев Липецкий кузнечный завод реализует программу повышения операционной эффективности. Так, в 2021 году была запущена система мониторинга изготовления продукции. Она автоматически подсчитывает количество произведенных заготовок, контролирует температуру заготовок, поступающих к прессам (во избежание недогрева или перегрева заготовки). Также во внутреннюю учетную систему предприятия в режиме реального поступают данные о расходе электроэнергии и газа. В результате руководитель завода может со своего компьютера или телефона увидеть информации не только об объеме произведенной продукции за смену, но и экономический результат. Причем эти данные становятся доступны в системе еще до того, как рабочие, отработавшие смену, прошли через проходную.

Это позволяет оперативно, внутри дня вносить корректировки в план производства. А на основе накопленного таким образом массива информации ИТ-специалисты ЛКЗ смогли с помощью методов искусственного интеллекта провести расчеты фактической себестоимости каждой единицы продукции. На основе этих расчетов теперь строится вся система ценообразования компании, что позволило на 30% повысить маржинальность в целом по заводу.

В 1квартале 2022г. руководство завода планирует заключить мировое соглашение со всеми кредиторами, что позволит прекратить производство по делу о его банкротстве и вернуть статус полноценного работающего предприятия. И основания для такого оптимистичного сценария есть. Ведь динамика роста оборотов завода говорит о востребованности производимой продукции. В 2021 году было отгружено 3 530 тонн продукции на общую сумму 288 миллионов рублей (по сравнению с 2020 годом, объем реализации составлял 224 миллионов рублей). В соответствии с пятилетним планом развития предприятия, объем продаж к 2026 году превысит 500 миллионов рублей. Данный фактор позволил заводу своевременно и в полном объёме уплатить налоги в бюджеты всех уровней. Предприятие не имеет задолженности по выплате заработной платы. В 2021 году фонд оплаты труда составил 43 млн. руб. При этом завод впервые за несколько лет показал положительную чистую прибыль и помимо других налогов начал уплачивать и налог на прибыль. В целом налоговые платежи завода за 2021г. выросли по сравнению с предыдущим годом на 21%.

Положительная динамика всех финансовых показателей позволила руководству завода разработать реалистичный бизнес-план финансового оздоровления компании, который в настоящее время согласовывается с кредиторами ЛКЗ. Бизнес-планом предусмотрено заключение мирового соглашения с ключевыми кредиторами, задолженность перед которыми будет полностью погашена в течение нескольких лет. Источником будет чистый денежный поток, который уже в 2021г. позволил ЛКЗ выйти из кризиса и начать ритмичную прибыльную работу. Альтернативой этому плану является остановка работы завода и распродажа имущества. В этом случае будут потеряны не только около 100 рабочих мест, но и уникальные компетенции целых подразделений завода.





Несмотря на сложную финансовую ситуацию и режим банкротства, предприятие продолжает развиваться и внедрять инновации.

На заводе освоили производство новой продукции для РЖД, изделий машиностроения и тракторостроения, изделий трубопроводной арматуры.

Конструкторы предприятия прошли обучение и получили сертификаты по моделированию кузнечных процессов в специализированном ПО QForm. Это в итоге привело не только к повышению качества выпускаемой продукции, но и к повышению коэффициента использования металла.

Все перечисленные меры и действия привели к тому, что сегодня Липецкий кузнечный завод вышел на стабильное самофинансирование и в полном объёме обеспечивает себя необходимыми материальными ресурсами. Финансовый анализ работы в 2021 году показывает положительную динамику в части получения чистой прибыли. Завод активно набирает заказы на производство продукции, что гарантирует его развитие. Также ведется масштабная работа по привлечению новых клиентов и освоению новой продукции. В рамках организационного развития и в целях поиска новых клиентов был получен сертификат Системы Менеджмента Качества согласно требованиям ISO 9001:2015.

Фаина Раневская как-то сказала: «Если человек очень хочет жить, врачи бессильны». Так и с Липецким кузнечным заводом. Он очень хочет жить. А его коллектив и руководство очень хотят работать и сохранить своё легендарное предприятие. И, судя по всему, у них всё получится. Потому что тот, кто ясно видит цель и не обращает внимания на препятствия, всегда побеждает.



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