Самбист из Ельца пробился на один из самых сильных турниров планеты

Дмитрий Усов в Рязани наказал давнего обидчика, завершил одну встречу досрочно и взял верх над призёром Кубка мира.

- Мой ученик завоевал путёвку одни из самых сильных соревнований планеты, - так в разговоре с GOROD48 прокомментировал успех своего воспитанника известный тренер и президент Федерации самбо Липецкой области Эдуард Урюпин.

«Золотым» учеником оказался 22-летний Дмитрий Усов, который в Рязани выиграл ведомственный чемпионат ЦС профсоюзов России, посвященный памяти одного из основателей самбо Заслуженного тренера СССР А.А. Харлампиева. Помимо медали за первое место воспитанник елецкого «Локомотива» завоевал и путёвку на чемпионат страны.

Усов боролся в весовой категории до 58 кг, где выступали четверо участников по круговой системе.

Первая же схватка на рязанском ковре оказалась для него принципиальной. Ведь соперником был Сергей Макаров из Владимира — не так давно самбисты встречались в первенстве ЦФО, но не завершили спор: наш борец травмировал ногу и на «скорой» уехал в больницу, а Макарова объявили победителем. Теперь схватка длилась до конца и ельчанин сумел доказать случайность того проигрыша, взяв реванш со счётом — 2:0.

Второй поединок с Денисом Кутыраевым из Рязани вылился в сплошной праздник. Уровень борцов был слишком разным: наш в течение одной минуты (!) добился преимущества в 8 баллов, и встреча была остановлена ввиду явного преимущества.

- Третий противник был самым сложным, - говорит Эдуард Урюпин, - Алексей Кузьменко из знаменитого столичного клуба «Самбо-70» становился призёром чемпионата Европы в 2013 году и Кубка мира-2014. Поединок получился сложнейшим: оба соперника долго не смогли взять ни одного балла. Наконец, москвич получил предупреждение за пассивность в течение нескольких секунд, что по правилам самбо даёт один балл сопернику. У Кузьменко было ещё около 2-х минут, чтобы отыграться,но пробить оборону нашего самбиста он не смог, в итоге наша победа — 1:0.

Призовые места расположились следующим образом: Усов — чемпион, Макаров — второй, Кузьменко — третий. В финал чемпионата России, который в конце февраля стартует в Верхней Пышме (Свердловская область) пробился только победитель.

Самооборона без оружия в 1920-30-е годы прошлого века была создана в СССР. Занимаются ею в основном выходцы с постсоветского пространства, а чемпионат России считается одним из самых престижных турниров в мире по этому виду спорта.

- Какова будет наша цель на России? - отвечает на вопрос GOROD48 Урюпин, - Дима перспективный борец, который может вывезти многое. Вот, в Рязани победил Кузьменко, прошлогоднего «бронзового» призёра чемпионата страны. Значит, способен дойти и пьедестала. Но конкуренция будет жесточайшая, считаю, что места с 5-го по 10-е будут успехом.

Дмитрий Усов — студент факультета физвоспитания ЕГУ, мастер спорта. В 2021 году выиграл чемпионат ЦФО, занял 5-е место в чемпионате России по пляжному самбо.