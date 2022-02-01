В России

7 минут назад

Выплаты по cоцконтрактам проиндексируют автоматически

32
#выплаты #соцконтракт

Изменения позволят субъектам более гибко оказывать государственную социальную поддержку на основании соцконтракта, одновременно сохраняя акцент на таких эффективных мероприятиях как поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, открытие собственного дела и др.

Заключившие в прошлом году соцконтракт на поиск работы или для преодоления трудной жизненной ситуации россияне будут получать в текущем году ежемесячные выплаты, пересчитанные с учетом актуального прожиточного минимума в регионе на момент предоставления выплаты, - сообщает Минтруд.

Раньше в расчете выплат использовалась величина прожиточного минимума, установленная на момент заключения соцконтракта. Такие изменения распространятся на все выплаты, произведенные с 1 января 2022 года. То есть, граждане, которые уже получили в январе выплаты, получат перерасчет, - говорится в сообщении министерства.

Помимо этого, увеличено количество социальных контрактов, заключаемых регионами для развития личного подсобного хозяйства. Так, предусмотрено изменение лимитов распределения социальных контрактов по ведению личного подсобного хозяйства с 20% до 25% от общего числа заключенных контрактов.

Отмечается, что для многих сфер, особенно актуальных для самозанятых граждан, необходимо приобретение соответствующих лицензий, как на специальное программное обеспечение (видеоредакторы, программы для проектирования), так и на осуществление отдельных видов деятельности (перевозка пассажиров). Поэтому теперь за средства социальных контрактов, заключенных на развитие собственного дела, можно будет приобретать лицензии (программные продукты, осуществление отдельных видов деятельности). А к реализации соцконтрактов по осуществлению предпринимательской деятельности будут привлекаться организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – центры "Мой бизнес" – эта новация была проработана совместно с Минэкономразвития России.
32
#выплаты #соцконтракт

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#статистика
Кемерово оказался одним из самых дешевых городов для жизни в Сибири

22 минуты назад

В России
#санкции
В Еврокомиссии рассказали о санкциях против РФ

39 минут назад

В России
#мошенничество
Число преступлений с применением карт и телефонов резко упало

41 минуту назад

В России
Минтруд рекомендует работодателям перевести максимум сотрудников на удаленку
#удаленка #коронавирус
Минтруд рекомендует работодателям перевести максимум сотрудников на удаленку

сегодня, 17:00

В России
В Петербурге мужчина упал с 18-го этажа на проходящую мимо девочку
#падение с высоты
В Петербурге мужчина упал с 18-го этажа на проходящую мимо девочку

сегодня, 16:00

В России
В Москве простились с народным артистом Леонидом Куравлевым
#Куравлев #прощание #похороны
В Москве простились с народным артистом Леонидом Куравлевым

сегодня, 15:20

В России