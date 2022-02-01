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Минтруд рекомендует работодателям перевести максимум сотрудников на удаленку
Как подчеркнули в министерстве, перевод работника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач.
Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовала перевести на удалённую работу максимально возможное число сотрудников из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, - заявила пресс-служба Минтруда. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года, - передает РИА Новости.
Отмечается, что численность работников, которых можно перевести на дистанционный режим, определяется организацией самостоятельно, исходя из её возможностей. В Минтруда также напомнили, что смена режима не может быть основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев прокомментировал рекомендацию Минтруда России перевести в удалённый режим максимально возможное число работников, - передает RT.
"На мой взгляд, к таким рекомендациям нужно прислушаться, поскольку они входят в общий комплекс мер, которые принимаются в нашей стране, чтобы люди береглись в это непростое время. Тем более что сейчас этот достаточно ощутимый подъём заболеваемости требует подключения к урегулированию ситуации и работодателей, и работников, и всех комиссий, какие только существуют. Сейчас самое главное — уберечь людей, их здоровье. И делать это надо таким образом, чтобы их доходы не снижались", — сказал сенатор.
По его мнению, увеличение темпов вакцинации может положительно сказаться на ситуации.
"Если человек вакцинирован, а тем более ревакцинирован, то он менее подвержен болезни. Или же течение самой болезни проходит в более лёгкой форме. Это уже очевидный факт, и здесь не надо ничего придумывать. Поэтому вакцинация, конечно, поможет", — заключил Варфоломеев.