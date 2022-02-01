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36 минут назад
В Петербурге мужчина упал с 18-го этажа на проходящую мимо девочку
До приезда скорой школьница жаловалась на онемение одной ноги.
Житель Санкт-Петербурга упал с 18-го этажа на девочку и погиб, ребенок госпитализирован с переломом ноги, - рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
10-летнюю девочку, шедшую в школу с мамой, травмировал мужчина, тело которого нашли под высоткой на Комендантском проспекте. До приезда скорой школьница жаловалась на онемение одной ноги. Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу № 2. Врачи диагностировали у нее перелом, - пишет "Фонтанка.Ру".
Как стало известно изданию, 46-летний мужчина скончался от полученных травм. Он проживал вместе с мамой и супругой на 18-м этаже дома. По предварительной информации, он был записан к психиатру на сегодня. Перед трагедией ему позвонил работодатель, и мужчина вышел на балкон поговорить.
10-летнюю девочку, шедшую в школу с мамой, травмировал мужчина, тело которого нашли под высоткой на Комендантском проспекте. До приезда скорой школьница жаловалась на онемение одной ноги. Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу № 2. Врачи диагностировали у нее перелом, - пишет "Фонтанка.Ру".
Как стало известно изданию, 46-летний мужчина скончался от полученных травм. Он проживал вместе с мамой и супругой на 18-м этаже дома. По предварительной информации, он был записан к психиатру на сегодня. Перед трагедией ему позвонил работодатель, и мужчина вышел на балкон поговорить.