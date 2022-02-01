Общество

сегодня, 15:22

В поликлинике №1 из 16-ти врачей остались семеро: они работают почти до полуночи

36 2446
#коронавирус #здравоохранение
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В поликлинике №1 из 16-ти врачей остались семеро: они работают почти до полуночи

Врачи — тоже люди и они болеют. Нагрузка на оставшихся сейчас выросла в несколько раз.

В социальных сетях появилась фотография, стоящей на улице очереди в отделение для приёма больных с температурой поликлиники №1. И комментарии начались соответствующие: как всегда, многие обвиняют медработников.

GOROD48 попытался разобраться в ситуации. И убедился, что доктора в период подъема заболеваемости работают практически в режиме нон-стоп.

— Вчера через бокс (так называют отделения для больных с температурой) прошли 360 больных,— рассказала заместитель главного врача поликлиники №1 Лариса Федюнина, — Неделю назад мы принимали примерно по 60 пациентов в день — сами оцените, насколько вырос наплыв. Вчера мы продлевали работу бокса на один час — никому не отказали, трудились до последнего пациента.

Врачи признают, что даже во время наплыва посетителей держать людей на морозе нехорошо. Но иногда сами пациенты выбирают ожидание на улице.

— Мы всех приглашаем внутрь, — говорит Федюнина, — Для этого даже освободили несколько кабинетов. Но далеко не все согласны ждать в помещении, полагая, что на свежем воздухе меньше шансов подхватить вирус. Плюс, есть такая категория, как сопровождающие. Они почти никогда не стремятся заходить внутрь — зачем им это, вдруг заболеют?

Сегодня днём мы лично убедились, что никакой уличной очереди в бокс поликлиники №1 нет. Из чего родилось новое предположение — что фотография могла быть сделана утром перед началом приёма.

А главный врачи поликлиники Елена Павлюкевич привела убийственные факты о нагрузке врачей в наше непростое время.

— Сейчас из 16-ти врачей поликлиники болеют девять, — говорит она, — Между оставшимися делим не только часы приёма, но и выезды на вызовы. Вчера вызовов было около 260-ти — примерно по 40 на одного доктора. При норме в 16 вызовов в сутки. Работаем даже не до позднего вечера, а до ночи. Вчера наш врач Наталья Попова закончила объезд больных в 23:50. Но никто не остался без помощи. Болеют и нас и медсёстры: из 63-х человек пока не могут выйти на работу 27. Не железные и наши санитары. Но все мы стараемся противостоять росту заболеваемости, работаем, не покладая рук.

Фото - соцсети.

36 2446
#коронавирус #здравоохранение
4

Комментарии (36)

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Гость 2

58 секунд назад
Сама обращалась в поликлнику 1, пошла туда не от нечего делать, а по реальной болезни, людей было оооочень много, но мед. персонал организовал дополнительное помещение с креслами для ожидания, т. к люди все болеющие, у всех была возможность зайти внутрь, медики работают быстро, точно, молодцы, на мой взгляд делают достаточно много в сложившейся ситуации. Чтобы этого избежать нужно закрыть на какое то время те учреждения, которые возможно, а не только школы
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Конь

3 минуты назад
Думаю, следует создать какое-нибудь Управление при Администрации области. К примеру, "Управление по работе с управлениями". Вдруг с появлением большого количество людей на руководящих должностях в поликлиниках внезапно появляется врачи?
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БАСЯ

6 минут назад
ДООПТИМИЗИРОВАЛИСЬ.....
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Дмитрий

6 минут назад
вот не соглашусь с критикой. Собственный опыт. Подхватил заразу, высокая температура, все такое. Почувствовал, что задыхаюсь, в 6 утра вызвал скорую. Уже к 11 утра приехал интиллигентный врач, послушал, измерил все, сказал - жить буду. Успокоил, в общем. Посоветовал вызвать врача из поликлиники. Я не стал, чего беспокоить. Так на следующий день ко мне пришла медсестра из поликлиники, вежливая, предлагала лекарства и помощь. Отказался. Потом еще звонили, предлагали еще раз ко мне придти, тоже все очень доброжелательно. Отказался, нет смысла. Прямо удивлен, не ожидал, при такой нагрузке. Поликлиника номер 1. Пользуюсь случаем, говорю спасибо!
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Аноним

7 минут назад
Я не поняла, чтоб не стояли, где обещанные больничные онлайн? 27 января была новость, что чтобы получить больничный из дома не надо выходить. И где это все??? Не дозвониться никуда! В регистратуре постоянно занято, на горячей линии говорят в лаереди100 человек и связь прерывается! Давайте больничные людям онлайн как обещали и как в Москве!!!!
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Надо

8 минут назад
Срочно всех школьников на дистант,два года пандемия-все родители должны были обеспечить своих детей интернетом и прекрасно получать знания в Зуме,лучше,чем самостоятельно изучать новый материал.Здоровье детей на первом месте!!!И не говорите,что надо в школу их отправлять,посмотрите статистику по детям в Питере и в Москве.
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липецк1

12 минут назад
ХОРОШАЯ ПОЛИКЛИНИКА ....ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ
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Врач

17 минут назад
Пашу за 18000 тыщ
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Виктор

19 минут назад
Липчанка, ну да, особенно тот человек кто обещал что не будет пенсионный возраст повышать
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Сергей

20 минут назад
Коммунист, и что они там увидят???? Тот факт что люди болеют, это и так известно. Странная логика
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