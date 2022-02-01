В поликлинике №1 из 16-ти врачей остались семеро: они работают почти до полуночи

Врачи — тоже люди и они болеют. Нагрузка на оставшихся сейчас выросла в несколько раз.

В социальных сетях появилась фотография, стоящей на улице очереди в отделение для приёма больных с температурой поликлиники №1. И комментарии начались соответствующие: как всегда, многие обвиняют медработников.

GOROD48 попытался разобраться в ситуации. И убедился, что доктора в период подъема заболеваемости работают практически в режиме нон-стоп.

— Вчера через бокс (так называют отделения для больных с температурой) прошли 360 больных,— рассказала заместитель главного врача поликлиники №1 Лариса Федюнина, — Неделю назад мы принимали примерно по 60 пациентов в день — сами оцените, насколько вырос наплыв. Вчера мы продлевали работу бокса на один час — никому не отказали, трудились до последнего пациента.

Врачи признают, что даже во время наплыва посетителей держать людей на морозе нехорошо. Но иногда сами пациенты выбирают ожидание на улице.

— Мы всех приглашаем внутрь, — говорит Федюнина, — Для этого даже освободили несколько кабинетов. Но далеко не все согласны ждать в помещении, полагая, что на свежем воздухе меньше шансов подхватить вирус. Плюс, есть такая категория, как сопровождающие. Они почти никогда не стремятся заходить внутрь — зачем им это, вдруг заболеют?

Сегодня днём мы лично убедились, что никакой уличной очереди в бокс поликлиники №1 нет. Из чего родилось новое предположение — что фотография могла быть сделана утром перед началом приёма.

А главный врачи поликлиники Елена Павлюкевич привела убийственные факты о нагрузке врачей в наше непростое время.

— Сейчас из 16-ти врачей поликлиники болеют девять, — говорит она, — Между оставшимися делим не только часы приёма, но и выезды на вызовы. Вчера вызовов было около 260-ти — примерно по 40 на одного доктора. При норме в 16 вызовов в сутки. Работаем даже не до позднего вечера, а до ночи. Вчера наш врач Наталья Попова закончила объезд больных в 23:50. Но никто не остался без помощи. Болеют и нас и медсёстры: из 63-х человек пока не могут выйти на работу 27. Не железные и наши санитары. Но все мы стараемся противостоять росту заболеваемости, работаем, не покладая рук.



Фото - соцсети.

