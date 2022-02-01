Михаил Ларионов: «Я находился на грани жизни и смерти»

GOROD48 представляет рубрику: «Люди GOROD`а» В ней мы расскажем истории липчан, которые умеют сделать свою жизнь яркой и содержательной.

Михаил Ларионов — общественный деятель, публицист, администратор групп в соцсетях, много пишет о проблемах ЖКХ, градостроительства, поднимает больные темы. Член общественного Совета при Липецком областном Совете депутатов, член общественного Совета футбольного клуба «Металлург», член общественного Совета проекта «Безбарьерная среда» регионального отделения партии «Единая Россия». Награжден медалью «Во славу Липецкой области», имеет благодарственное письмо главы Липецка.



— Я — человек, который несмотря на сложную и тяжелую травму движется вперед, - говорит о себе Михаил Ларионов.



О том, как оказался в инвалидной коляске



В 90-е годы Михаил вместе с женой начал заниматься бизнесом. Возил товар из-за границы. Дорожная авария под городом Рославлем Смоленской области разделила его жизнь на две части.



— Травма была очень серьезной. Я находился на грани жизни и смерти. Товарищ предложил ехать в институт Склифосовского, но врач сказал, что меня могут не довести, пришлось делать операцию в районной больнице.



Немного мистики



— Когда везли на операцию мне было плохо, плохо, как же мне было плохо! И вдруг — становится хорошо! Сознание взлетает вверх, под потолок. Вниз смотрю, вижу каталку, белые пятна — это врачи, медсестра… Чистое сознание, вообще не чувствуешь ничего. Что со мной? Доходит, что душа, наверное, отделилась. Нет, мне нельзя туда, у меня семья, мне нужно вернуться! И как только я подумал об этом, я сразу почувствовал себя плохо. И уже очнулся на операционном столе.



«Если меня отпустили, значит я что-то должен сделать»



— У меня после травмы такое двоякое состояние было, когда думаешь — все, так жить ты уже не можешь, и вообще — это не жизнь. И второе состояние, которое появилось позже — пришло осознание того, что мы приходим на эту землю для чего-то, что-то мы должны сделать. Если меня отпустили, значит я что-то должен сделать.



— Почему человек, ставший инвалидом, как правило, выпадает из общества?



— Я вспоминаю то время, когда я был на ногах, я проходил мимо человека, который сидел в инвалидном кресле. Я не понимал, как это. Думал, государство о нем заботится, все у него хорошо. Но когда сам оказался в инвалидном кресле, задумался. Нужно сделать так, чтобы инвалиды жили как все нормальные люди: работали, занимались спортом. Отличие только в том, человек в инвалидной коляске, он ногами не ходит. Важна трудовая социализация и безбарьерная среда. Инвалид выходит на улицу и чувствует себя свободным.



— Что вы можете назвать своим успехом?



— Когда ко мне обращается человек и я могу ему помочь советом, и когда у него что-то получается. Да, это я считаю своим успехом.



— Чтобы вы посоветовали людям, которые оказались в инвалидной коляске?



— Советовать просто, сложно все это пройти. Когда человек лежит, думает: все! Родственникам нужно на работу, человек один остается, можно отвлечься, книжку прочитать, но это все равно будет скучно, человек на месте будет «стоять», приспосабливаться, постепенно умирать. Нужно каждый день выходить из зоны комфорта, из своего лежачего состояния и что-то делать. Допустим, физические упражнения. Когда я переехал в новую квартиру, спортплощадка под окнами дала мне новый толчок. Здесь турник, брусья. Я выхожу, придумал себе упражнения, периодически их добавляю, для меня это мотивация. Нужно встать и двигаться. Общественная деятельность также является для меня мотивацией. Должно быть движение, когда человек двигается — он живет!