Общество

сегодня, 15:14

Учебно-лабораторный корпус продали по минимальной цене

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#торги #приватизация
Учебно-лабораторный корпус продали по минимальной цене

Лот приватизировали по стоимости отсечения.

Сегодня успешно завершились торги по приватизации принадлежащего администрации области учебно-лабораторного корпуса и относящегося к нему земельного участка на улице Студенческой в Липецке. Электронный аукцион на понижение начался с 6 893 000 рублей. Минимальная стоимость, за которую администрация собиралась продать здание и земельный участко, была установлена в 3 446 500 рублей. Именно до цены отсечения торги и дошли. Аукцион продлился час. Его победителем стал индивидуальный предприниматель.

Двухэтажное нежилое здание построено в 1946 году. Его площадь превышает 1 000 квадратных метров. Здание пустует с 2014 года. Вместе со зданием победителю торгов достанется земельный участок в 740 квадратных метров. Первоначально этот лот торговали за 3,9 млн рублей, но предложение не заинтересовало покупателей.

790
#торги #приватизация

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