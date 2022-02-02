Доброе утро, Липецк!

На календаре среда, 2 февраля. Изменено расписание работы трамваев. Липчан отстранят от работы при температуре выше 37,0. В Липецке набирают волонтеров для проведения массового забега «Лыжня России». Липчанам перестали выдавать бумажные больничные листы. Сегодня вечером МКХ «Липецк» снова сыграет на домашнем льду с хоккеистами из города Глазов.