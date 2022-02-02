Общество

58 минут назад

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро

На календаре среда, 2 февраля. Изменено расписание работы трамваев. Липчан отстранят от работы при температуре выше 37,0. В Липецке набирают волонтеров для проведения массового забега «Лыжня России». Липчанам перестали выдавать бумажные больничные листы. Сегодня вечером МКХ «Липецк» снова сыграет на домашнем льду с хоккеистами из города Глазов.

Погода

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура днем будет от -2 до -4 градусов. Ветер южный, 3-8 м/с.

День 2 февраля стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 33 градуса мороза.

Транспорт

Скорректировано расписание трамвайных маршрутов № 1 «Центральный рынок – ДП6», № 2 «Центральный рынок – 21 микрорайон», № 5 «Кольцо 9-го микрорайона – Стан 2000». Узнать о времени прохождения трамваев через остановки можно в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.



Утренний натюрморт

Наталья знает, как начать день не только вкусно, но и красиво!



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

День в нашей истории

2 февраля 1972 года в Липецке открыли регулярное движение троллейбусов. На маршрут «10-й мкрн – вокзал» вышло шесть троллейбусов. Новый вид транспорта привлек внимание горожан удобством и скоростью, и троллейбусная сеть стала расширяться. В 1976 году, когда появилась линия через Петровский мост, маршрутная троллейбусная сеть протяженностью 87 км была сформирована и до начала 2000 года практически не менялась. Зимой транспорт не отапливался, водители работали в шубах и валенках.

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В 2007 году протяженность троллейбусной маршрутной сети составляла 107,8 км, ежедневно на 9 маршрутах работали 92 троллейбуса. В 2012 году в Липецке эксплуатировалось уже 6 троллейбусных маршрутов.

Крайняя изношенность подвижного состава (новые троллейбусы не приходили в город с 2010 года), привела к тому, что в 2017 году на маршруты выходили всего 10-12 единиц транспорта. Последний троллейбус проехал по улицам Липецка в ночь с 14 на 15 августа 2017 года. В 0:29 троллейбус, следовавший по маршруту №7, заехал в депо. Все бывшие троллейбусные маршруты полностью переведены на обслуживание автобусами.

Не болей!

2 февраля в Липецке будут работать пять мобильных пунктов вакцинации от COVID-19.




АнтиCOVIDные меры

В Липецке продолжают действовать дополненные антикоронавирусные меры. Региональное постановление дополнено требованием к сотрудникам организаций. Они должны незамедлительно информировать своего работодателя о положительном тесте на COVID-19. Всем работодателям рекомендовано максимально перевести сотрудников на удаленную работу.

Обновлены требования по санитарным мерам. На входе в организации сотрудники должны обрабатывать руки кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Усилен «входной фильтр». Так, должен быть организован контроль температуры тела сотрудников дважды в день — утром перед началом смены и в ее середине. Если у сотрудника будет температура выше 37,0, то его должны отстранить от работы. Аналогичные меры последуют при других признаках инфекционного заболевания.

Детские пособия

Управление социальной политики рассказывает об изменениях в выплатах детских пособий.




Прощайте, бумажки!

В медицинских учреждениях прекратили оформлять листки нетрудоспособности в бумажном виде. На смену синему бланку пришёл электронный больничный. Исключение – отдельные категории работников, сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну, и лиц, в отношении которых реализуются меры государственной защиты. Им листки нетрудоспособности продолжат оформлять на бумажном носителе.

Фитнес-конкурс

В Липецке продолжается прием работ для участия в творческом конкурсе «От ГТО к Олимпийским вершинам!». Конкурс проходит по пяти номинациям:

«Фотография»
«Instagram публикация»
«Видеоролик»
«Слоган»
«Ручная работа из различных материалов»

Принять участие и побороться за победу может любой желающий в возрасте от 6 лет и старше. Заявки на участие принимаются до 14 марта по адресу: г. Липецк, переулок Попова, д. 5, к 610 и по электронной почте: GTO-48@yandex.ru. В каждой номинации будут определены по три победителя.

Помощь волонтеров

В Липецке набирают волонтеров для проведения массового забега «Лыжня России». Добровольцам поручат встречать участников, регистрировать их, помогать ориентироваться на площадке. Подать заявку можно здесь.

Звезды сцены

2 февраля завершается прием заявок в номинации «Драматический спектакль» на городской фестиваль «Театр и дети». За звание лучших могут бороться воспитанники школ и учреждений дополнительного образования Липецка. Документы необходимо направить на электронную почту teatrideti2021@mail.ru.

Трибуна на диване

Сегодня вечером МКХ «Липецк» снова сыграет на домашнем льду с хоккеистами из города Глазов. Вход болельщиков на трибуны запрещен, так что поддержать наших хоккеистов можно только онлайн.





Синдром самозванца

В Липецке сегодня вечером пройдет еще один онлайн, но он посвящен психологии. На очередной встрече клуба «Наука антистресса» участников эфира расскажут о том, что такое синдром самозванца, как он появляется и как с ним бороться. Начало онлайна запланировано на 18:00.

Навстречу прекрасному

В Липецке продолжает работать серия экспозиций, вход на которые свободен.




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#доброе утро

Комментарии (1)

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Электорат

46 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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