ПозиTиV

20 минут назад

От чего вы устали?

7 337
#Говорит Липецк

GOROD48 спросил у липчан: «От чего вы устали?»

Вопрос вызвал у липчан двоякую реакцию. Одни старались уверить, что у них все хорошо, другие охотно называли раздражители. Причем устали горожане в основном от того, на что повлиять не в силах: от зимы, бедности, ковида, равнодушия. Только две липчанки призналась, что они устали от физических упражнений в спортзале и от экзаменов.
7 337
#Говорит Липецк

Комментарии (7)

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123

2 минуты назад
от зимы побыстрей бы теплый деньки и ночи
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Алина Глебова

3 минуты назад
Устала от работы и от нехватки денег. Всё время на что-то да не хватает.
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Хмурые , недовольные люди .

5 минут назад
А если мы будем с улыбкой на лице целый день и довольствоваться всем , нас по телевизору покажут ?
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Гость

8 минут назад
От долбанной вакцинации
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Равнодушие людей

8 минут назад
А что неравнодушные люди должны делать , если можно , по пунктам !
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Ответ

10 минут назад
Снег кружится, летает, летает, И поземкою клубя, Заметает зима, заметает.
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Миклуха

15 минут назад
От пропаганды корона вируса
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