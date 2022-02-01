ПозиTиV
20 минут назад
От чего вы устали?
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GOROD48 спросил у липчан: «От чего вы устали?»
Вопрос вызвал у липчан двоякую реакцию. Одни старались уверить, что у них все хорошо, другие охотно называли раздражители. Причем устали горожане в основном от того, на что повлиять не в силах: от зимы, бедности, ковида, равнодушия. Только две липчанки призналась, что они устали от физических упражнений в спортзале и от экзаменов.
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Алина Глебова
Хмурые , недовольные люди .
Гость
Равнодушие людей
Ответ
Миклуха