GOROD48 спросил у липчан: «От чего вы устали?»

Вопрос вызвал у липчан двоякую реакцию. Одни старались уверить, что у них все хорошо, другие охотно называли раздражители. Причем устали горожане в основном от того, на что повлиять не в силах: от зимы, бедности, ковида, равнодушия. Только две липчанки призналась, что они устали от физических упражнений в спортзале и от экзаменов.