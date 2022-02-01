Банк ЗЕНИТ представил новую рекламную кампанию

Банк ЗЕНИТ запустил масштабную рекламную кампанию «Для нас каждый клиент — звезда!», лицом которой стали обычные россияне, похожие на кинозвезд. Одновременно с запуском первого ролика на ТВ кампания стартует в digital, в прессе, на радио и в наружной рекламе.

«Новая имиджевая рекламная кампания транслирует ценности Банка ЗЕНИТ, главная из которых — «Для нас каждый клиент — звезда!». В условиях цифровизации личное общение и эмпатия между клиентом и банком стали новой роскошью. С помощью рекламной кампании мы показываем, что для нас всегда в центре — клиенты. Каждый из них для Банка ЗЕНИТ — настоящая звезда и достоин премиального сервиса. Команда тщательно проработала медиастратегию с учетом офлайн- и онлайн-инструментов. Уверен, что нестандартный подход позволит нам не только повысить узнаваемость бренда и начать формировать его репутацию на розничном рынке, но и привлечь новых клиентов», — отметил директор по маркетингу Банка ЗЕНИТ Алексей Кудрявцев.

Запуску кампании предшествовало комплексное исследование Банка ЗЕНИТ и рекламного агентства Art Union. Согласно его данным, уровень доверия к большинству звездных персон падает. Зрители помнят фамилии актеров и сюжет ролика, но забывают предмет рекламы. Зачастую звезды рекламируют несколько брендов, одновременно участвуя в 3–4 кампаниях, и это сильно отражается на уровне доверия потребителей.

«В Банке ЗЕНИТ — звездный сервис. В ходе опроса клиентов большинство респондентов отметили высокое качество обслуживания в отделениях как однозначно сильную сторону банка. Клиенты ценят банк за вежливость и дружелюбие сотрудников, их желание вникнуть в проблему и посодействовать решению. Для банка важен каждый клиент, так и родилась идея «Каждый клиент — звезда!». Когда во время съемок один из героев ролика вышел на улицу, его сразу окружила толпа поклонников, чуть не перекрыв улицу!» — прокомментировал генеральный директор Art Union Дмитрий Сендеров.

Масштабная кампания Банка ЗЕНИТ будет транслироваться в течение 2022 года во всех регионах присутствия банка.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- («Эксперт РА»). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

PR

