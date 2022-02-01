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30 минут назад
В Ленобласти школьники уйдут на внеплановые каникулы из-за COVID-19
В Ленинградской области будут введены внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля.
В Ленинградской области будут введены внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля 2022 года. Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области, - говорится в сообщении.
Губернатор области Александр Дрозденко в ближайшее время подпишет соответствующее распоряжение.
Ранее стало известно, что школьники 7-11 классов в Санкт-Петербурге в связи с ухудшением эпидобстановки переводятся на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля.
Также отмечается, что со 2 по 13 февраля образовательные программы среднего профессионального образования должны реализовываться в дистанционном формате.
Губернатор области Александр Дрозденко в ближайшее время подпишет соответствующее распоряжение.
Ранее стало известно, что школьники 7-11 классов в Санкт-Петербурге в связи с ухудшением эпидобстановки переводятся на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля.
Также отмечается, что со 2 по 13 февраля образовательные программы среднего профессионального образования должны реализовываться в дистанционном формате.