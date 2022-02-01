Коронавирус

47 минут назад

В декабре COVID-19 стал причиной смерти 244 липчан

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#коронавирус
В декабре COVID-19 стал причиной смерти 244 липчан

По сравнению с декабрем 2020 года число умерших от ковида в регионе увеличилось на 70%.

Росстат зафиксировал COVID-19 как основную причину смерти в декабре 2021 года в 44 390 случаях (в ЦФО – 15 023 случая). В Липецкой области, по данным Росстата, в декабре прошлого года от COVID-19 умерли 244 человека. По сравнению с декабрем 2020 года число таких диагнозов в регионе увеличилось на 101 случай, или на 70%.  

В шести случаях медики указали, что COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти (в декабре 2020 года таких случаев было 14). А вот случаев, когда ковид являлся сопутствующим заболеванием и повлиял на развитие иных болезней, способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в Липецкой области в декабре зафиксировано не было (в России в целом таких случаев было 4 508, в ЦФО – 809).
413
#коронавирус

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