31-летнего липчанина осудили за нарушение тайны телефонных переговоров

Спустя неделю работы в салоне связи он согласился раздобыть распечатку телефонных переговоров 26-летней женщины.

Грязинский городской суд вынес приговор ранее не судимому 31-летнему липчанину за нарушение тайны телефонных переговоров, неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это повлекло ее копирование, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 18 июня 2018 года мужчина устроился на работу в одну дочернюю компанию МТС — «Русскую телефонную компанию» помощником офиса продаж в Грязях на улице 30 лет Победы. Приложением к его трудовому договору было обязательство о сохранении коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации, но мужчина наплевал на запреты.



Спустя неделю — 26 июня к помощнику офиса продаж обратился некто, попросивший предоставить детализацию телефонных переговоров с одного из абонентских номеров за период с 1 мая по 30 июня 2018 года. 5 июля 2018 года помощник офиса продаж, воспользовавшись для входа в систему логином и паролем другого специалиста — своей коллеги, нарушил тайну телефонных переговоров, получил информацию об абоненте - 42-летней женщине, а потом от её лица изготовил подложное заявление о детализации телефонных соединений, отсканировал его и вместе с заявкой отправил на обработку в группу сервисных заявлений через информационную систему компании. В результате детализация звонков была отправлена на электронную почту третьему лицу.



При этом фактически телефонным номером 42-летней женщины пользовалась её 26-летняя дочь. Именно её право на тайну телефонных переговоров и было нарушено.



Мужчина согласился с обвинением и попросил о вынесении приговора без судебного разбирательства. В результате по части 2 статьи 318 УК РФ «Нарушение тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения», части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием своего служебного положения)» суд его приговорил бывшего помощника офиса продаж к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Кстати, на прежнем месте мужчина давно не работает — теперь он кредитный инспектор в банке.

