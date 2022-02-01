Общество

59 минут назад

Онлайн-регистрацию на «Лыжню России» закроют 11 февраля

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#лыжня России
Онлайн-регистрацию на «Лыжню России» закроют 11 февраля

Для каждой категории участников есть своя форма заявки.

Предварительная онлайн-регистрация участников массового лыжного забега «Лыжня России» завершится 11 февраля в 12:00 , сообщает региональное управление физической культуры и спорта. Для регистрации через интернет создано четыре формы заявок для разных забегов и участников.

В «Детском забеге» (старт в 11:00 часов) смогут принять участие дети до 10 лет включительно. Дистанция 350 метров – забег приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Участники могут подать заявку здесь.

Для самых креативных лыжников организаторы подготовили «Костюмированный забег» (старт в 11:30 часов). Все желающие смогут провести этот день в образе любимого персонажа. Онлайн-регистрацию можно пройти здесь.

Также созданы формы заявки для индивидуального участия и коллективов.

Тем, кто подаст онлайн-заявки, непосредственно перед стартом нужно предъявить волонтеру паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске от врача (обязательно участникам в возрасте до 17 лет включительно), получить набор сувенирной продукции и выйти на старт. Для участников 18 лет и старше обязательно наличие QR-кода (в электронном виде или на бумажном носителе), которым подтверждается завершение вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо факт перенесения заболевания и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, или медицинского документа (оригинал с печатью медицинской организации), подтверждающего вышеуказанные сведения, или медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации против COVID-19.

Региональный этап 40-й Всероссийской гонки «Лыжня России» пройдет на территория базы отдыха «Алые паруса» (Липецкий район, с. Пады, ул.Усманская, 1А). Единый старт запланирован на 12 февраля на 12:00.
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#лыжня России

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