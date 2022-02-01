Происшествия
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Незаконно оформленный на женщину-инвалида участок вернули городу
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Землю на липчанку оформили без её ведома.
Напомним, ранее прокуратура области инициировала разбирательство по факту незаконного приобретения права аренды на земельный участок в Липецке.
Липчанка-инвалид неожиданно для себя оказалась арендатором дорогостоящего земельного участка на улице Пугачёва в Липецке. При этом женщина рассказала, что по вопросу получения земельного участка в управление имущественных и земельных отношений Липецкой области не обращалась, о заключении договора ей не было известно, подпись арендатора в договоре ей не принадлежит — этот факт подтвержден заключением почерковедческой экспертизы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по документам 13 января 2016 года между управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области в лице и.о. начальника управления и липчанкой-инвалидом второй группы был заключен договор аренды до 12 января 2036 года земельного участка на улице Пугачёва площадью 586 квадратных метров для строительства индивидуального жилого дома.
В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, кадастровая стоимость этого участка составляла 605 тысяч 707 рублей. При этом договор был заключен без проведения торгов, поскольку женщина является инвалидом. Но сама женщина ничего о том, что стала арендатором, до опроса со стороны прокуратуры, не знала. Арендатором она являлась только формальным, на бумаге.
Факт вскрылся в ходе оперативных мероприятий прокуратуры. Там обращают внимание на сразу на два момента: во-первых, земельный участок был получен неизвестно кем незаконным образом, во-вторых, сама женщина-инвалид уже не сможет реализовать своё право, так как по бумагам получается, что она ранее уже обращалась за выделением ей участка под индивидуальное строительство.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании договора аренды земельного участка ничтожным и истребовании участка в собственность муниципального образования — города Липецка. Требования прокурора в суде были удовлетворены.
Кроме того, одновременно с возвращением участка в муниципальную собственность началась доследственная проверка по признакам мошенничества в действиях должностных лиц управления имущественных и земельных отношений Липецкой области и иных неустановленных лиц.
Липчанка-инвалид неожиданно для себя оказалась арендатором дорогостоящего земельного участка на улице Пугачёва в Липецке. При этом женщина рассказала, что по вопросу получения земельного участка в управление имущественных и земельных отношений Липецкой области не обращалась, о заключении договора ей не было известно, подпись арендатора в договоре ей не принадлежит — этот факт подтвержден заключением почерковедческой экспертизы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по документам 13 января 2016 года между управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области в лице и.о. начальника управления и липчанкой-инвалидом второй группы был заключен договор аренды до 12 января 2036 года земельного участка на улице Пугачёва площадью 586 квадратных метров для строительства индивидуального жилого дома.
В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, кадастровая стоимость этого участка составляла 605 тысяч 707 рублей. При этом договор был заключен без проведения торгов, поскольку женщина является инвалидом. Но сама женщина ничего о том, что стала арендатором, до опроса со стороны прокуратуры, не знала. Арендатором она являлась только формальным, на бумаге.
Факт вскрылся в ходе оперативных мероприятий прокуратуры. Там обращают внимание на сразу на два момента: во-первых, земельный участок был получен неизвестно кем незаконным образом, во-вторых, сама женщина-инвалид уже не сможет реализовать своё право, так как по бумагам получается, что она ранее уже обращалась за выделением ей участка под индивидуальное строительство.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании договора аренды земельного участка ничтожным и истребовании участка в собственность муниципального образования — города Липецка. Требования прокурора в суде были удовлетворены.
Кроме того, одновременно с возвращением участка в муниципальную собственность началась доследственная проверка по признакам мошенничества в действиях должностных лиц управления имущественных и земельных отношений Липецкой области и иных неустановленных лиц.
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К слову
Судя по всему
ква
Ганс