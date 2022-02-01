На липецком предприятии нашли нарушения требований промышленной безопасности

На главного инженера организации наложили штраф.

Верхне-Донское управление Ростехнадзора в период с 17 по 21 января 2022 года провело плановую выездную проверку ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Мокрое». Как сообщают в Ростехнадзоре, в ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения требований промышленной безопасности.



Установлено, что газовое оборудование зерносушильного работало с неисправными технологическими защитами газовой горелки. Кроме того, не было обеспечено выполнение комплекса мероприятий в части мониторинга, технического обслуживания, ремонта технических устройств.



По результатам проверки был составлен акт, выдано предписание. На 30 суток приостановлена эксплуатация зерносушильного комплекса, а главный инженер организации оштрафован на 20 000 рублей.