Липчане экономят лучше большинства соседей

За первый месяц года на торгах сэкономили уже более 100 миллионов рублей.

На портале Единой информационной системы в сфере закупок представлены данные об эффективности торгов, проводимых через госзакупки в России в январе 2022 года. Экономия по контрактам, заключенным в Российской Федерации, в 2022 году составила 5,8%. На торгах удалось сохранить более 18,3 млрд рублей.



Относительная экономия на торгах в Липецкой области превышает средние значения по стране. В нашем регионе экономия по контрактам составила 102,41 млн рублей, или 6,35%. Это очень высокий показатель для начала года. Правда, пока экономия на торгах в Липецкой области не позволяет региону стать лидером по этому параметру среди соседних областей. Так относительная экономия на торгах в Курской области в январе составила 6,5%, но здесь на контрактах сохранили всего 69 млн рублей. В Белгородской области относительная экономия на торгах составила 2,72%, в Воронежской области — 5,63%, в Тамбовской области — 4,12%.



Самым крупным контрактом, заключенным через торги в Липецкой области с начала года, стали услуги по содержанию зеленых насаждений в Липецке. Подрядчик без конкурса получил контракт на 112 млн рублей.