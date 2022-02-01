Общество

42 минуты назад

Липчане экономят лучше большинства соседей

3 314
#экономия #торги
Липчане экономят лучше большинства соседей

За первый месяц года на торгах сэкономили уже более 100 миллионов рублей.

На портале Единой информационной системы в сфере закупок представлены данные об эффективности торгов, проводимых через госзакупки в России в январе 2022 года. Экономия по контрактам, заключенным в Российской Федерации, в 2022 году составила 5,8%. На торгах удалось сохранить более 18,3 млрд рублей.

Относительная экономия на торгах в Липецкой области превышает средние значения по стране. В нашем регионе экономия по контрактам составила 102,41 млн рублей, или 6,35%. Это очень высокий показатель для начала года. Правда, пока экономия на торгах в Липецкой области не позволяет региону стать лидером по этому параметру среди соседних областей. Так относительная экономия на торгах в Курской области в январе составила 6,5%, но здесь на контрактах сохранили всего 69 млн рублей. В Белгородской области относительная экономия на торгах составила 2,72%, в Воронежской области — 5,63%, в Тамбовской области — 4,12%.

Самым крупным контрактом, заключенным через торги в Липецкой области с начала года, стали услуги по содержанию зеленых насаждений в Липецке. Подрядчик без конкурса получил контракт на 112 млн рублей.
3 314
#экономия #торги

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мимоходом

8 минут назад
«Мы не настолько богатые, чтобы покупать дешёвые вещи». Крылатая фраза. Но не до всех это доходит.
ответить

Мимоходом

11 минут назад
Так если торги не проводить, вообще 100% сэкономить можно. Будем впереди планеты всей.
ответить

Это верно

27 минут назад
На зеленых насаждениях отлично экономят
ответить

Еще в рубрике

На липецком предприятии нашли нарушения требований промышленной безопасности
#нарушение #проверка #безопасность
На липецком предприятии нашли нарушения требований промышленной безопасности

7 минут назад

Общество
Управление физкультуры и спорта наказали из-за футбольных фанатов
#штраф #футбол #болельщики
3
Управление физкультуры и спорта наказали из-за футбольных фанатов

сегодня, 10:20

Общество
Банкротство «короля бензоколонок» оказалось спланированным
#банкротство #Артур Шахов
18
Банкротство «короля бензоколонок» оказалось спланированным

сегодня, 09:47

Общество
Маткапитал вырастет, пенсии проиндексируют – законы, которые вступают в силу в феврале
#законы
7
Маткапитал вырастет, пенсии проиндексируют – законы, которые вступают в силу в феврале

сегодня, 09:42

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
9
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: рекордная смертность, разнос заразы по аптекам и избитый водитель
#коронавирус #побои #демография
21
Липецкая вечЁрка: рекордная смертность, разнос заразы по аптекам и избитый водитель

вчера, 20:22

Общество