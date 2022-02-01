Здоровье

53 минуты назад

В Липецкой области на дистанционку перевели 25,5 тысячи школьников

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#школа #карантин #детский сад
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В Липецкой области на дистанционку перевели 25,5 тысячи школьников

19 школ закрыты полностью: 18 из-за ОРВИ и гриппа и одна - по причине коронавируса.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 1 февраля в нашем регионе закрыты на карантин по Covid-19 лицей № 5 Ельца и два детских сада - в посёлке Соколье Елецкого района и детский сад «Сказка» в деревне Хмелинец Елецкого района.

Полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 18 школ. В Липецке закрыты гимназия № 19, лицей № 44, гимназия № 12, школы №2, №9 имени М.В. Водопьянова, №15, 20, 36, 49, 51, 68, школа № 61 имени М.И. Неделина, лицей № 66 имени Героя Советского Союза С.П. Меркулова.

Также из-за ОРВИ и гриппа закрыты школа в селе Митягино Лев-Толстовского района, школа села Частая Дубрава Липецкого района, школа №2 посёлка Добринка, школа села Дубовое Добринского района, гимназия им. И.М. Макаренкова в селе Ольговка Добринского района.

Полностью закрыты по причине ОРВИ два детских сада: в деревне Алексеевка и в селе Гнилуша Задонского района.

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 111 школах 1128 класса. На дистанционное обучение них перевели 24 913 человек.

Частично закрыты на карантин по Covid-19 в 16 школах 33 класса: в них на дистанционке 627 человек.

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 17 групп в 8 детских садах региона. 395 малышей остаются дома.
8 1181
#школа #карантин #детский сад
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Комментарии (8)

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6 минут назад
Закрывайте школы! Почему вы рискуете здоровьем детей? Такое опасное заболевание, с кучей последствий. Какое поколение мы с таким подходом получим на выходе из пандемии? Думаете, образованное? Нет, больное.
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Педовка

7 минут назад
А в Педе 100% вакцинация
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гость

10 минут назад
закройте школы!
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Андрей

12 минут назад
Люди, что вы пишете, только время теряете нужно писать в другое место если мы сами за своих деток не постоим, они ни кому не нужны, деректорам только премию получить
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Родитель.

19 минут назад
Закройте все школы. Чего вы ждёте?Врачей не хватает, чтобы на вызов к ребёнку приехать.
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Флора

21 минуту назад
В Туле , если верить новостям, закрыли учебные заведения при 13000 заболевших детей и студентов, а у нас уже 26000 и здравоохранению наплевать.
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Флора

25 минут назад
У нас только чиновники и госслужащие люди, а все остальные обслуживающий персонал. Себе и своим детям устроили каникулы и наверняка большинство из них уехали из России чтобы не заражаться.
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Гость

33 минуты назад
Закройте школы!!!!!!
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