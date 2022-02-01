В Липецкой области на дистанционку перевели 25,5 тысячи школьников

19 школ закрыты полностью: 18 из-за ОРВИ и гриппа и одна - по причине коронавируса.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 1 февраля в нашем регионе закрыты на карантин по Covid-19 лицей № 5 Ельца и два детских сада - в посёлке Соколье Елецкого района и детский сад «Сказка» в деревне Хмелинец Елецкого района.



Полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 18 школ. В Липецке закрыты гимназия № 19, лицей № 44, гимназия № 12, школы №2, №9 имени М.В. Водопьянова, №15, 20, 36, 49, 51, 68, школа № 61 имени М.И. Неделина, лицей № 66 имени Героя Советского Союза С.П. Меркулова.



Также из-за ОРВИ и гриппа закрыты школа в селе Митягино Лев-Толстовского района, школа села Частая Дубрава Липецкого района, школа №2 посёлка Добринка, школа села Дубовое Добринского района, гимназия им. И.М. Макаренкова в селе Ольговка Добринского района.



Полностью закрыты по причине ОРВИ два детских сада: в деревне Алексеевка и в селе Гнилуша Задонского района.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 111 школах 1128 класса. На дистанционное обучение них перевели 24 913 человек.



Частично закрыты на карантин по Covid-19 в 16 школах 33 класса: в них на дистанционке 627 человек.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 17 групп в 8 детских садах региона. 395 малышей остаются дома.