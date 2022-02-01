Коронавирус
сегодня, 10:53
1109 заболевших коронавирусом за сутки: липчан зовут в мобильные прививочные пункты
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Коронавирусная статистика ставит новые рекорды.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, с начала эпидемии COVID-19 заболели 93 683 жителей региона, только за последние сутки выявлено 1109 новых случаев инфицирования коронавирусом. Показатель заболеваемости составляет 8303,8 случая на 100 тысяч населения.
В области продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Курс вакцинации состоит из двух прививок вакцинами «ГамКовидВак» (Спутник V), «ЭпиВакКорона», «Ковивак» для тех, кто не болел и еще не прививался, или одной прививки вакциной «Спутник Лайт» (в соответствии с медицинскими рекомендациями). Тем, кто привился более полугода назад и не болел СOVID-19 в течение последних шести месяцев, рекомендована ревакцинация.
- В условиях современной сложной эпидемиологической ситуации каждый взрослый должен быть привит и от гриппа и от новой коронавирусной инфекции, - отмечают в Роспотребнадзоре.
Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в регионе работают мобильные пункты вакцинации.
Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие граждане при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.
В области продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Курс вакцинации состоит из двух прививок вакцинами «ГамКовидВак» (Спутник V), «ЭпиВакКорона», «Ковивак» для тех, кто не болел и еще не прививался, или одной прививки вакциной «Спутник Лайт» (в соответствии с медицинскими рекомендациями). Тем, кто привился более полугода назад и не болел СOVID-19 в течение последних шести месяцев, рекомендована ревакцинация.
- В условиях современной сложной эпидемиологической ситуации каждый взрослый должен быть привит и от гриппа и от новой коронавирусной инфекции, - отмечают в Роспотребнадзоре.
Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в регионе работают мобильные пункты вакцинации.
Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие граждане при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.
10 1356
Санчо
ГостЬ
Зрк
?
срочно
Санчо
По поводу прививки
НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)
Гость
Житель