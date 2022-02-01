Коронавирус

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1109 заболевших коронавирусом за сутки: липчан зовут в мобильные прививочные пункты

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#коронавирус #вакцинация
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1109 заболевших коронавирусом за сутки: липчан зовут в мобильные прививочные пункты

Коронавирусная статистика ставит новые рекорды.

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, с начала эпидемии COVID-19 заболели 93 683 жителей региона, только за последние сутки выявлено 1109 новых случаев инфицирования коронавирусом. Показатель заболеваемости составляет 8303,8 случая на 100 тысяч населения.

В области продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Курс вакцинации состоит из двух прививок вакцинами «ГамКовидВак» (Спутник V), «ЭпиВакКорона», «Ковивак» для тех, кто не болел и еще не прививался, или одной прививки вакциной «Спутник Лайт» (в соответствии с медицинскими рекомендациями). Тем, кто привился более полугода назад и не болел СOVID-19 в течение последних шести месяцев, рекомендована ревакцинация.

- В условиях современной сложной эпидемиологической ситуации каждый взрослый должен быть привит и от гриппа и от новой коронавирусной инфекции, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в регионе работают мобильные пункты вакцинации. 

Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие граждане при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.

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#коронавирус #вакцинация
4

Комментарии (10)

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Санчо

3 минуты назад
?, Голикова,Попова,Бондарев и другие деятели.
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ГостЬ

3 минуты назад
Блин... а я код на лоб выбил. Оказывается он не помогает от вирусни. Помогает только , если труселя надо купить и тетрадь.
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Зрк

9 минут назад
Чем больше привитых тем больше больных очнитесь
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?

10 минут назад
Ну кто ж пишет им методички? Ну никак нельзя прививаться во время эпидемии. Никак. И да, нельзя ставить одновременно от гриппа и ковид. Они не совместимы (((
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срочно

14 минут назад
Надо всё закрывать и объявлять нерабочие дни на весь февраль !
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Санчо

15 минут назад
Смотрите как закон с кодами отложили сразу всплеск заболеваемости хах с чего бы это? Я думаю чтобы вновь был повод ужесточать людям итак не легкую жизнь.
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По поводу прививки

17 минут назад
График прививок неудобный! Не хочется отпрашиваться с работы лишний раз! почему нельзя сделать время с 17. 00 по 19.00 или еще дольше?
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

38 минут назад
Когда такой всплеск заболеваемости, ну самое время идти прививаться)))
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Гость

41 минуту назад
Закройте школы!!!!!!!!!!
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Житель

42 минуты назад
Ужас какой рост !
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