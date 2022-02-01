1109 заболевших коронавирусом за сутки: липчан зовут в мобильные прививочные пункты

Коронавирусная статистика ставит новые рекорды.

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, с начала эпидемии COVID-19 заболели 93 683 жителей региона, только за последние сутки выявлено 1109 новых случаев инфицирования коронавирусом. Показатель заболеваемости составляет 8303,8 случая на 100 тысяч населения.В области продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Курс вакцинации состоит из двух прививок вакцинами «ГамКовидВак» (Спутник V), «ЭпиВакКорона», «Ковивак» для тех, кто не болел и еще не прививался, или одной прививки вакциной «Спутник Лайт» (в соответствии с медицинскими рекомендациями). Тем, кто привился более полугода назад и не болел СOVID-19 в течение последних шести месяцев, рекомендована ревакцинация.- В условиях современной сложной эпидемиологической ситуации каждый взрослый должен быть привит и от гриппа и от новой коронавирусной инфекции, - отмечают в Роспотребнадзоре.Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в регионе работают мобильные пункты вакцинации.Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие граждане при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.