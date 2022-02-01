Здоровье

10 минут назад

Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 55%

129
#ОРВИ #грипп
1
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 55%

За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 10914 человек.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю с 24 по 30 января в нашем регионе было зарегистрировано 10914 случаев острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 4 случая гриппа.

Заболеваемость оказалась на 55% выше уровня предыдущей недели. Прирост показателей отмечен как среди детей, так и среди взрослых.

- Заболеваемость среди взрослых преимущественно связана с COVID-19. Среди детей на фоне циркуляции вирусов гриппа типа А и «традиционных» негриппозных респираторных вирусов отмечается увеличение количества случаев COVID-19, - отмечают Роспотребнадзоре.

Дети составили 59% всех заболевших.

В Липецке зарегистрировано 7100 случаев ОРВИ (65% всех случаев по области), в том числе один случай гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 53%.

В рамках мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за неделю обследовано 159 человек, положительные пробы (помимо COVID-19) были представлены гриппом A (25%) и негриппозными респираторными вирусами.
129
#ОРВИ #грипп
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Добринский лицей полностью перешёл на дистанционку по заявлениям родителей
#карантин #школа #детский сад
18
Добринский лицей полностью перешёл на дистанционку по заявлениям родителей

вчера, 12:10

Здоровье
В Липецкой области на дистанционное обучение перевели больше 17,5 тысячи школьников
#карантин #школа #детский сад
21
В Липецкой области на дистанционное обучение перевели больше 17,5 тысячи школьников

вчера, 11:35

Здоровье
В Липецке на дистанционку отправили 9668 школьников
#карантин #школа #детский сад
29
В Липецке на дистанционку отправили 9668 школьников

вчера, 10:22

Здоровье
Игорь Артамонов обсудил с министром науки и высшего образования России открытие медицинского вуза
#медицина #вуз
73
Игорь Артамонов обсудил с министром науки и высшего образования России открытие медицинского вуза

28.01.2022 16:02

Здоровье
На дистанционное обучение переведены уже более 12 тысяч школьников
#карантин #школа #детский сад
32
На дистанционное обучение переведены уже более 12 тысяч школьников

28.01.2022 13:39

Здоровье
Мужчине грозит ампутация стоп из-за обморожений
#обморожение
2
Мужчине грозит ампутация стоп из-за обморожений

28.01.2022 12:29

Здоровье