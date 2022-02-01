Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 55%

За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 10914 человек.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю с 24 по 30 января в нашем регионе было зарегистрировано 10914 случаев острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 4 случая гриппа.



Заболеваемость оказалась на 55% выше уровня предыдущей недели. Прирост показателей отмечен как среди детей, так и среди взрослых.



- Заболеваемость среди взрослых преимущественно связана с COVID-19. Среди детей на фоне циркуляции вирусов гриппа типа А и «традиционных» негриппозных респираторных вирусов отмечается увеличение количества случаев COVID-19, - отмечают Роспотребнадзоре.



Дети составили 59% всех заболевших.



В Липецке зарегистрировано 7100 случаев ОРВИ (65% всех случаев по области), в том числе один случай гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 53%.



В рамках мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за неделю обследовано 159 человек, положительные пробы (помимо COVID-19) были представлены гриппом A (25%) и негриппозными респираторными вирусами.