Общество

10 минут назад

Управление физкультуры и спорта наказали из-за футбольных фанатов

68
#штраф #футбол #болельщики
Управление физкультуры и спорта наказали из-за футбольных фанатов

Ведомство привлекли к административной ответственности из-за допуска болельщиков на трибуны во время матча «Металлург» - «Ротор».

В Липецком областном суде рассмотрели жалобу представителя регионального управления физической культуры и спорта на санкцию со стороны Правобережного районного суда Липецка. В суде первой инстанции ведомство привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период карантина». Региональное управление физкультуры и спорта оштрафовали на 100 000 рублей.

Как указано в материалах суда, причиной для солидного взыскания стали футбольные болельщики. Ведомству поставили в вину то, что оно не уследило за соблюдением запрета на пропуск на трибуны главного липецкого стадиона зрителей. Фанаты присутствовали на матче между клубами «Металлург» и «Ротор», который проходил в Липецке в августе.

Протокол на управление спорта составили представители Роспотребнадзора. Еще до матча санитарные врачи выдали ведомству предписание о том, что необходимо исключить участие зрителей на всех спортивных мероприятиях с 4 августа 2021 года. 15 сентября 2021 в отношении управления физической культуры было возбуждено административное дело. В его основу легло то, что 8 августа на стадион «Металлург» пустили болельщиков.

Представитель управления спорта не смог доказать то, что ведомство предпринимало все зависящие от него меры по предупреждению пропуска болельщиков на стадион. Областной суд оставил штраф в силе.

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#штраф #футбол #болельщики

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