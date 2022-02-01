Происшествия

56 минут назад

Чаплыгинец продавал в интернете несуществующие автозапчасти

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#мошенничество
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Чаплыгинец продавал в интернете несуществующие автозапчасти

26-летнего жителя Чаплыгинского района подозревают в серии мошенничеств.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 26-летнего жителя Чаплыгинского района подозревают в серии мошенничеств.

Молодой человек разместил в соцсетях объявление о продаже автозапчастей по заниженной цене. С ним связывались покупатели, которых продавец водил в заблуждение относительно наличия товара и просил оплатить покупку, либо внести предоплату. Получив деньги, он переставал выходить на связь. Таким способом мошенник обманул трех человек на общую сумму 24 тысячи рублей.

Подозреваемого задержал участковый. Возбуждено уголовное дело по части 2 стать159 УК РФ «Мошенничество».
1 309
#мошенничество
2

Комментарии (1)

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Аноним

21 минуту назад
Запчасти или другиепредметы по Предоплате - делать этого не Желательно ! Это может быть ...-" ЛОХОТРОН " !
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