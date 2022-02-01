Происшествия

сегодня, 09:01

Юная пара сорвала звезду с главной новогодней ели Ельца

5 822
#кража
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Действия подростков записала камера наблюдения.

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Стоимость похищенного была оценена в 25 000 рублей.

Елецкие полицейские раскрыли кражу звезды с новогодней елки в центре города. Оказалось, что украшение украли юноша и девушка - студентка колледжа и учащийся лицея. 

Звезду юная пара сорвала с ели в половине третьего утра 24 января под объективом камеры наблюдения, как сообщает пресс-служба областного управления МВД, украденное украшение стоит 25 000 рублей. 

- Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, - рассказали в полиции. 



5 822
#кража
1

Комментарии (5)

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Вмцин

17 минут назад
Теперь Вам за это дадут . Награду ! Каждому по ЗВЕЗДЕ , тоесть по ОРДЕНУ !
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Мужик

34 минуты назад
Надо бы реальный срок дать, чтобы другим подобным одноклеточным был урок
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sat

54 минуты назад
Хоть один не намахал и подарил звезду!
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Кто-то умный сказал

сегодня, 09:27
На Руси дураков на сто лет вперёд припасено.
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Эх

сегодня, 09:19
Ну зачем она вам???
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