Юная пара сорвала звезду с главной новогодней ели Ельца

Действия подростков записала камера наблюдения.

Стоимость похищенного была оценена в 25 000 рублей.Елецкие полицейские раскрыли кражу звезды с новогодней елки в центре города. Оказалось, что украшение украли юноша и девушка - студентка колледжа и учащийся лицея.Звезду юная пара сорвала с ели в половине третьего утра 24 января под объективом камеры наблюдения, как сообщает пресс-служба областного управления МВД, украденное украшение стоит 25 000 рублей.- Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, - рассказали в полиции.



