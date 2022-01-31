Общество

13 минут назад

Еще 10 липецких школ завтра полностью перейдут на дистанционку

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#карантин #школа
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Еще 10 липецких школ завтра полностью перейдут на дистанционку

Это школы №2, 9, 15, 20, 36, 49, 51, 61, 66, 68.

Как сообщили в городском департаменте образования, из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями еще 10 липецких школ с завтрашнего дня, 1 февраля, перейдут на дистанционное обучение. Это школы №2, 9, 15, 20, 36, 49, 51, 61, 66, 68. При этом в девяти школах Липецка все классы учатся в очном режиме.

- Решение о переводе на дистант каждая школа принимает самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки. Мы рекомендуем родителям внимательно отнестись к состоянию здоровья своих детей. При первых недомоганиях – кашле, температуре или насморке - следует немедленно обратиться к врачу, посещение детского сада и школы лучше отложить до полного выздоровления, - отметили в департаменте образования.

Ранее на удаленку ушли три школы Липецка - гимназии № 12 и №19, а также лицей №44. В общей сложности осваивают школьную программу дома порядка 15 тысяч учеников. 
Относительно стабильной остается эпидобстановка в детских садах Липецка.

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#карантин #школа
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Гость

2 минуты назад
Закрывайте все школы. Что за клоунаду устраивать.
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