Погода в Липецке

45 минут назад

Циклоны с Атлантики не выпускают из Липецкой области тепло

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#снегопад
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Циклоны с Атлантики не выпускают из Липецкой области тепло

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Центральном федеральном округе будут определять атлантические циклоны, которые принесут осадки в виде снега разной интенсивности. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 февраля – 1-2 градуса мороза, что на 8-9 градусов выше нормы, 2 и 3 февраля – 5-6 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 февраля в Липецкой области облачно, небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -1 до -6, днем она составит от -4 до +1 градусов.

В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем - около нуля градусов.

День 1 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 38 градусов мороза. 

1 307
#снегопад
1

Комментарии (1)

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Артем

7 минут назад
Ураааааа!!! еще 1 месяц и уже весна до Весны 28 дней!!!!!!!
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