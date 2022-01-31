Циклоны с Атлантики не выпускают из Липецкой области тепло

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Центральном федеральном округе будут определять атлантические циклоны, которые принесут осадки в виде снега разной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 февраля – 1-2 градуса мороза, что на 8-9 градусов выше нормы, 2 и 3 февраля – 5-6 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 февраля в Липецкой области облачно, небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -1 до -6, днем она составит от -4 до +1 градусов.



В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем - около нуля градусов.



День 1 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 38 градусов мороза.



