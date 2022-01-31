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В Тульской области школьников отправляют на внеплановые каникулы

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#каникулы #коронавирус

В Тульской области по рекомендации управления Роспотребнадзора в школах и учреждениях среднего профессионального образования объявили каникулы.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди детей превышен в 2,2 раза, несовершеннолетние составляют 45% от общего числа людей, болеющих респираторными заболеваниями. Случаи COVID-19 зарегистрированы в 87 школах, - пишет "МК Тула".

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова доложила, что по сравнению с началом прошлой недели зафиксирован существенный рост заболеваемости респираторными заболеваниями. Это заставило увеличить и долю занятий, переведенных в дистанционный формат: в детских садах – в 2,8 раза, в школах – в 4,9 раза, в учреждениях среднего профессионального образования – в 5,9 раза.

По причине болезни на 31 января 2022 года уроки не посещают 12603 школьника и 904 педагога. Занятия приостановлены или переведены на дистант в 156 группах 90 детских садов и в 1 детском саду полностью; в 1344 классах 234 школ и в 33 школах полностью и в 84 группах 17 учреждений специального образования частично и 1 полностью.

С учетом эпидситуации управление Роспотребнадзора направило в региональное министерство образования рекомендации о введении дополнительных каникул, что поможет разорвать цепочку распространения гриппа и ОРВИ в школах.

Внеплановые каникулы во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования пройдут со 2 по 11 февраля. Школьники и студенты вернутся к учебе 14 февраля.

Для учеников начальной школы (1-й – 4-й классы) на этот период при наличии потребности могут быть открыты дежурные группы.

Детские сады смогут продолжить работу, если это позволит эпидобстановка в каждом конкретном учреждении.

Учреждениям дополнительного образования рекомендовано на этот период перейти на дистант.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и написание итогового сочинения будут проведены в очном формате при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Губернатор Алексей Дюмин поддержал предложение о введении внеплановых каникул в школах и колледжах, чтобы избежать осложнения ситуации с гриппом и ОРВИ. Глава региона поручил министерству образования организовать всю необходимую работу.


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#каникулы #коронавирус

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