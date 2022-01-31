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С 1 февраля в Липецке изменится расписание трамвайных маршрутов

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#трамваи #общественный транспорт
4
С 1 февраля в Липецке изменится расписание трамвайных маршрутов
В областном центре со вторника, 1 февраля,  будут изменены расписания трамвайных маршрутов № 1 «Центральный рынок – ДП6», № 2 «Центральный рынок – 21 микрорайон», № 5 «Кольцо 9-го микрорайона – Стан 2000». Как сообщили в профильном департаменте,  коррективы вносятся для оптимизации работы пассажирского транспорта.

Фото пресс-служба администрации Липецка.
4 733
#трамваи #общественный транспорт
4

Комментарии (4)

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НЛМКовцев возить на служебном автобусе

5 минут назад
Пустите служебный транспорт, город освободится от пробок!
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Рабочий НЛМК

14 минут назад
Короче обнаглели чиновники по полной cокращается выпуск транспорта на всех муниципальных автобусных маршрутах а теперь добрались и до трамвая а не хотят ли они сократить расходы на свое содержание из бюджета города? задрали оптимизаторы хреновы.
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Роман

44 минуты назад
Интересно как будет выглядить новая маршрутная сеть в городе нас вообще ознакомят с ней или тупо введут новую сеть за сутки без мнения жителей.
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кокс

51 минуту назад
оптимизация это значит трамвай будет еще реже ходить чем сейчас?
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