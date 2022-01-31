Общество
сегодня, 16:41
С 1 февраля в Липецке изменится расписание трамвайных маршрутов
4 733
В областном центре со вторника, 1 февраля, будут изменены расписания трамвайных маршрутов № 1 «Центральный рынок – ДП6», № 2 «Центральный рынок – 21 микрорайон», № 5 «Кольцо 9-го микрорайона – Стан 2000». Как сообщили в профильном департаменте, коррективы вносятся для оптимизации работы пассажирского транспорта.
Фото пресс-служба администрации Липецка.
Фото пресс-служба администрации Липецка.
4 733
НЛМКовцев возить на служебном автобусе
Рабочий НЛМК
Роман
кокс