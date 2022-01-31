Общество

сегодня, 16:21

В Липецке началась вакцинация подростков от COVID-19

13 996
#коронавирус #вакцинация
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В Липецке началась вакцинация подростков от COVID-19

Ее проводят в поликлиниках №№ 2, 5.

Сегодня в Липецке началась вакцинация подростков от коронавируса. Прививку «Спутник М» делают в детских поликлиниках № 2 и 5. Вакцинируют только тех подростков, у которых есть письменное разрешение от родителей на эту процедуру.

В школах, которые прикреплены к вышеперечисленным поликлиникам, заранее опросили родителей о желании сделать детям прививки от COVID-19. Согласились около 450 человек. Об этом GOROD48 рассказала заместитель начальника облздрава Оксана Фатеева.

Напомним, в регион пока поступило 720 комплектов вакцины «Спутник М». Облздрав заказал 5 000 доз. Препарат «Спутник М» предназначен для детей от 12 до 17 лет.
13 996
#коронавирус #вакцинация
1

Комментарии (13)

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Так ждали!

8 минут назад
Наконец то
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почему

14 минут назад
Я одного не могу понять, а какое вам дело, комментаторы, до того, что кто-то решил вакцинировать своих детей? Что ж вас от одного слова "вакцина" так корежит? Вас на аркане никто не тянет.
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Наталья

26 минут назад
Как же вы надоели со своими вакцинами!!!
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БАСЯ

28 минут назад
Медик, ДЕТИ-ЭТО СВЯТОЕ!!!!
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Санчо

29 минут назад
Руководители минздрава, Врать не мешки тягать.
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Горожанин

32 минуты назад
Медик, очень скоро таким, как ты перестанут платить и начнут сдавать. Подумай, если есть чем.
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БАСЯ

33 минуты назад
ВОТ БЫ ИЗОБРЕЛИ ВАКЦИНУ ОТ ГЛУПОСТИ........
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аноним

48 минут назад
Медик, я знаю, а что? и поэтому не делаю
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Медик

51 минуту назад
***, ты состав всех вакцин, которые колол в растущий организм своих детей знаешь?))
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Руководители минздрава

52 минуты назад
марина, испробовали.
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