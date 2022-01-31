Общество
сегодня, 16:21
В Липецке началась вакцинация подростков от COVID-19
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Ее проводят в поликлиниках №№ 2, 5.
Сегодня в Липецке началась вакцинация подростков от коронавируса. Прививку «Спутник М» делают в детских поликлиниках № 2 и 5. Вакцинируют только тех подростков, у которых есть письменное разрешение от родителей на эту процедуру.
В школах, которые прикреплены к вышеперечисленным поликлиникам, заранее опросили родителей о желании сделать детям прививки от COVID-19. Согласились около 450 человек. Об этом GOROD48 рассказала заместитель начальника облздрава Оксана Фатеева.
Напомним, в регион пока поступило 720 комплектов вакцины «Спутник М». Облздрав заказал 5 000 доз. Препарат «Спутник М» предназначен для детей от 12 до 17 лет.
В школах, которые прикреплены к вышеперечисленным поликлиникам, заранее опросили родителей о желании сделать детям прививки от COVID-19. Согласились около 450 человек. Об этом GOROD48 рассказала заместитель начальника облздрава Оксана Фатеева.
Напомним, в регион пока поступило 720 комплектов вакцины «Спутник М». Облздрав заказал 5 000 доз. Препарат «Спутник М» предназначен для детей от 12 до 17 лет.
13 996
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