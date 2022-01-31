Общество

сегодня, 16:14

Елецкий призывник пошёл в атаку на военкомат

11 2052
#Призыв #армия
4
Елецкий призывник пошёл в атаку на военкомат

Правда, суд оставил его заявление без рассмотрения.

Любопытное дело обнаружил GOROD48 в картотеке Елецкого городского суда.

Согласно его материалам, молодого жителя города собрались забрать в армию. 15 декабря медицинская комиссия признала его годным к службе, а в военкомате выписали повестку на отправку к месту службы. Но вместо сборного пункта парень пошёл в суд и написал заявление, что не согласен с решением призывной комиссии.

Только в конце января в суде дошла очередь до рассмотрения этого дела, а к этому времени воинский призыв в РФ уже закончился.

Суд вышел из ситуации, сославшись на нормы Кодекса административного производства, согласно которым всякое дело прекращается, если оно (цитата): «перестало затрагивать права, свободы и законные интересы истца». Другими словами, если срок армейского призыва вышел, то и права молодого ельчанина уже не нарушаются. Поэтому дело решили оставить без рассмотрения.

А парень в армию в прошлый призыв так и не ушёл, присутствовал в судебном заседании. Позицию сотрудников военкомата узнать не удалось — они в суд не явились.

Теперь что-то подсказывает, что следующую повестку на медкомиссию этому призывнику пришлют одному из первых.

11 2052
#Призыв #армия
4

Комментарии (11)

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Безмасочник

7 минут назад
Вспоминаю, что со мной вытворяли в казарме и как чморили ещё в советское время. Пришёл оттуда с отбитыми почками и мозгами.
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нищии

26 минут назад
60+, согласен алегархов защищать и золотую молодеш
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Элиот

30 минут назад
Повторит аналогичную акцию. Да собственно говоря., до начала призыва куча времени, может успеет эмигрировать, например в Латвию. До 28 лет.Или насовсем
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60+

32 минуты назад
Молодец раньше мы служили стране и советскому народу . Интересы и собственность буржуев и олигархов защищать наши дети и внуки не должны . Пусть их золотая молодёжь служит . Возвратись из Лондона и США.
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ну да...

36 минут назад
Правильно все...
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Житель

38 минут назад
Богатые откупают своих спиногрызов, а безродные должны идти, почему так?
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Пацан

43 минуты назад
Молодец! Пусть сынки чиновников и олигархов послужат, им есть, что защищать !
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Липчанин

43 минуты назад
ну подаст еще раз в суд. И так до пенсии
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А

43 минуты назад
Делать там нечего нормальным людям
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Манагер

сегодня, 16:36
Какая и кому служба? В пенсионный стаж срок службы не входит! Я молчу уже про оплату. Топливо дорожает-а нам кукиш! То есть идти нашу Российскую нефть защищать которую мы покупаем у своего же государства за конские деньги!?! У нас большинство мужиков не доживают до 60 лет-не говоря уже до пенсии в 65 лет.....
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