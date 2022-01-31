Елецкий призывник пошёл в атаку на военкомат

Правда, суд оставил его заявление без рассмотрения.

Любопытное дело обнаружил GOROD48 в картотеке Елецкого городского суда.

Согласно его материалам, молодого жителя города собрались забрать в армию. 15 декабря медицинская комиссия признала его годным к службе, а в военкомате выписали повестку на отправку к месту службы. Но вместо сборного пункта парень пошёл в суд и написал заявление, что не согласен с решением призывной комиссии.

Только в конце января в суде дошла очередь до рассмотрения этого дела, а к этому времени воинский призыв в РФ уже закончился.

Суд вышел из ситуации, сославшись на нормы Кодекса административного производства, согласно которым всякое дело прекращается, если оно (цитата): «перестало затрагивать права, свободы и законные интересы истца». Другими словами, если срок армейского призыва вышел, то и права молодого ельчанина уже не нарушаются. Поэтому дело решили оставить без рассмотрения.

А парень в армию в прошлый призыв так и не ушёл, присутствовал в судебном заседании. Позицию сотрудников военкомата узнать не удалось — они в суд не явились.

Теперь что-то подсказывает, что следующую повестку на медкомиссию этому призывнику пришлют одному из первых.