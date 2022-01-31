В торговом центре «Квартал» сработала пожарная сигнализация

К ТРЦ выехали пожарные.

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Днем к торговому центру «Квартал» на улице Зои Космодемьяноской были стянуты пожарные подразделения. Большое количество пожарных автомобилей привлекло внимание липчан. Однако видимых причин для работы пожарных они не заметили.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в одном из магазинов торгового центра сработал датчик пожарной безопасности.



- На место выехали службы с силы МЧС. Проверка показала, что тревога оказалась ложной, - рассказали в спасатели.

