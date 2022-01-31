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58 минут назад
В Санкт-Петербурге учеников с 7 по 11 классы переводят на дистанционное обучение
В данный момент 17 406 школьников обучаются дома на дистанционном формате.
Школьники 7-11 классов в Петербурге в связи с ухудшением эпидобстановки переводятся на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля, - сообщает пресс-служба администрации города.
Уточняется, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и на основании предписания Главного государственного санитарного врача Северной столицы губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства от "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
В соответствии с изменениями со 2 по 13 февраля в школах города переводятся на дистанционное обучение классы с 7 по 11, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается. При этом проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, итогового сочинения (изложения), а также очное обучение 1 – 6 классов допускается при условии соблюдения соответствующих требований Роспотребнадзора. Работа кружков в школах для учащихся 1-6 классов в этот период допускается при условии, что их не будут одновременно посещать ученики разных классов. Ученики из других школ также не смогут посещать эти занятия, - сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.
Также отмечается, что со 2 по 13 февраля образовательные программы среднего профессионального образования должны реализовываться в дистанционном формате. При этом VII Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Санкт‑Петербурга пройдет в обычном формате при условии соблюдения соответствующих требований Роспотребнадзора.
В эти числа несовершеннолетним запрещается посещение объектов общественного питания (за исключением общепита на территориях вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах), а также объектов розничной торговли (за исключением аптек и продовольственных магазинов).
Кроме того, запрещаются занятия по спортивной подготовке для несовершеннолетних, за исключением этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва в условиях закрытого контура.
Помимо этого со 2 по 13 февраля запрещается проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием несовершеннолетних, за исключением мероприятий, проводимых в рамках этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, для проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва, в условиях тренировочных мероприятий в режиме закрытого контура, а также мероприятий, проводимых на открытом воздухе.
А при посещении торжественной регистрации рождения потребуется предъявление документов, подтверждающих вакцинацию, противопоказания к вакцинации, либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией. Данное требование не будет распространяться на родителей ребенка, чье рождение регистрируется;
Также проведение мероприятий без согласования и иных ранее установленных требований допускается только в количестве до 20 человек (ранее – до 40);
Исполнительным органам государственной власти предоставлено право утверждать при необходимости порядки посещения помещений государственных органов, государственных учреждений и многофункциональных центров предоставления государственных услуг. Данные порядки не будут распространяться на граждан, непосредственно обращающихся за получением государственных услуг.
Уточняется, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и на основании предписания Главного государственного санитарного врача Северной столицы губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства от "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
В соответствии с изменениями со 2 по 13 февраля в школах города переводятся на дистанционное обучение классы с 7 по 11, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается. При этом проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, итогового сочинения (изложения), а также очное обучение 1 – 6 классов допускается при условии соблюдения соответствующих требований Роспотребнадзора. Работа кружков в школах для учащихся 1-6 классов в этот период допускается при условии, что их не будут одновременно посещать ученики разных классов. Ученики из других школ также не смогут посещать эти занятия, - сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.
Также отмечается, что со 2 по 13 февраля образовательные программы среднего профессионального образования должны реализовываться в дистанционном формате. При этом VII Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Санкт‑Петербурга пройдет в обычном формате при условии соблюдения соответствующих требований Роспотребнадзора.
В эти числа несовершеннолетним запрещается посещение объектов общественного питания (за исключением общепита на территориях вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах), а также объектов розничной торговли (за исключением аптек и продовольственных магазинов).
Кроме того, запрещаются занятия по спортивной подготовке для несовершеннолетних, за исключением этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва в условиях закрытого контура.
Помимо этого со 2 по 13 февраля запрещается проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием несовершеннолетних, за исключением мероприятий, проводимых в рамках этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, для проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва, в условиях тренировочных мероприятий в режиме закрытого контура, а также мероприятий, проводимых на открытом воздухе.
А при посещении торжественной регистрации рождения потребуется предъявление документов, подтверждающих вакцинацию, противопоказания к вакцинации, либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией. Данное требование не будет распространяться на родителей ребенка, чье рождение регистрируется;
Также проведение мероприятий без согласования и иных ранее установленных требований допускается только в количестве до 20 человек (ранее – до 40);
Исполнительным органам государственной власти предоставлено право утверждать при необходимости порядки посещения помещений государственных органов, государственных учреждений и многофункциональных центров предоставления государственных услуг. Данные порядки не будут распространяться на граждан, непосредственно обращающихся за получением государственных услуг.