Происшествия

52 минуты назад

С предприятия в Липецком районе украли более 1,8 тонны металла

2 874
#кража
С предприятия в Липецком районе украли более 1,8 тонны металла

Полицейские задержали двоих подозреваемых.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Липецком районе сотрудники полиции раскрыли кражу черного металла.

С территории фирмы неизвестные на автомобиле «Газель» вывезли 1860 килограммов черного металла. Сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых: 44-летнего жителя Липецка и 31-летнего жителя Липецкого района.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.
2 874
#кража

Комментарии (2)

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Ага

38 минут назад
Кушать -то хочется!
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Гость

44 минуты назад
Люди гибнут за металл!!!)
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