С предприятия в Липецком районе украли более 1,8 тонны металла

Полицейские задержали двоих подозреваемых.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Липецком районе сотрудники полиции раскрыли кражу черного металла.



С территории фирмы неизвестные на автомобиле «Газель» вывезли 1860 килограммов черного металла. Сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых: 44-летнего жителя Липецка и 31-летнего жителя Липецкого района.



Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».



Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.