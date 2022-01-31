В Липецкой области повысили минимальные цены на бренди и коньяк

Новые расценки будут действовать с 5 февраля.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области сообщает о том, что с 5 февраля начнут действовать новые минимальные розничные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов. Они утверждены приказом министерства финансов России.



Бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, можно будет продавать не дешевле 348 рублей за 0,5 литра готовой продукции. Ранее минимальная розничная стоимость этих видов спиртных напитков составляла 324 рублей. Минимальная розничная цена на 0,5 литра коньяка вырастет с 446 рублей до 480 рублей.



Несоблюдение минимальных розничных цен влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.2 ст. 14.6​ КоАП РФ, с наложением штрафа: на должностных лиц в размере 50 000 рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - 100 000 рублей.