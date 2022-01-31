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13 минут назад
В высотке на юге Москвы людей спасали из окон горящей квартиры
Пожар произошел в квартире на Дорожной улице в Москве.
Вечером 29 января на Дорожной улице на юге столицы загорелась квартира в многоэтажке. По предварительным данным, пострадали три человека, двое из них находятся в реанимации. Всего из горящего дома спасли 12 человек.
По предварительным данным, из охваченного огнем помещения спасли трех человек.
Охваченная пламенем квартира на юге Москвы находилась на 9-м этаже многоэтажного жилого дома. Пламя распространялось молниеносно, и дожидаться спасателей не было времени. Квартира в этой многоэтажке на окраине Москвы выгорела всего за 4 минуты дотла. Одну жительницу, которой огонь отрезал путь к выходу, пришлось вытаскивать прямо через окно, - передает РЕН ТВ.
Квартира этажом ниже фактически стала настоящим местом спасения. Через это окно пробирались люди из горящего помещения. Сорваться было максимально легко.
На снятых очевидцами кадрах видно, как мужчина вцепляется в висящего парня и затягивает его в квартиру. Дальше уже вдвоем они начинают спасать следующего. Но в огне еще оставалась девушка, которая к тому моменту уже надышалась угарным газом. Спуститься вниз она долго не решалась.
Прежде чем спастись из горящей квартиры, жильцы квартиры выбили москитные сетки. После пожара под окнами много кусков пластиковых окон. Они обуглились от высокой температуры, и все это капало на кожу, отсюда и так много ожогов.
Один из спасшихся во время пожара в Чертанове — 20-летний студент РЭУ имени Плеханова. Он и его друг снимали комнаты в сгоревшей трехкомнатной квартире. Пожар начался, когда к ним в гости пришли еще двое студентов, - пишет Телеграм-канал SHOT.
Студентам повезло, что дома был сосед снизу. Он открыл свои окна, и парни смогли перебраться с девятого этажа на восьмой, после чего спасли из огня и свою подругу.
По предварительным данным, из охваченного огнем помещения спасли трех человек.
Охваченная пламенем квартира на юге Москвы находилась на 9-м этаже многоэтажного жилого дома. Пламя распространялось молниеносно, и дожидаться спасателей не было времени. Квартира в этой многоэтажке на окраине Москвы выгорела всего за 4 минуты дотла. Одну жительницу, которой огонь отрезал путь к выходу, пришлось вытаскивать прямо через окно, - передает РЕН ТВ.
Квартира этажом ниже фактически стала настоящим местом спасения. Через это окно пробирались люди из горящего помещения. Сорваться было максимально легко.
На снятых очевидцами кадрах видно, как мужчина вцепляется в висящего парня и затягивает его в квартиру. Дальше уже вдвоем они начинают спасать следующего. Но в огне еще оставалась девушка, которая к тому моменту уже надышалась угарным газом. Спуститься вниз она долго не решалась.
Прежде чем спастись из горящей квартиры, жильцы квартиры выбили москитные сетки. После пожара под окнами много кусков пластиковых окон. Они обуглились от высокой температуры, и все это капало на кожу, отсюда и так много ожогов.
Один из спасшихся во время пожара в Чертанове — 20-летний студент РЭУ имени Плеханова. Он и его друг снимали комнаты в сгоревшей трехкомнатной квартире. Пожар начался, когда к ним в гости пришли еще двое студентов, - пишет Телеграм-канал SHOT.
Студентам повезло, что дома был сосед снизу. Он открыл свои окна, и парни смогли перебраться с девятого этажа на восьмой, после чего спасли из огня и свою подругу.