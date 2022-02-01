Доброе утро, Липецк!

Вот уже наступил февраль. На календаре вторник, 1 февраля. Кто и когда должен сбивать сосульки и чистить наледь с крыш и балконов. Где стоит сделать новую спортивную площадку. С 1 февраля приостанавливается диспансеризация. В Липецке открыта регистрация на праздник зимнего спорта «Лыжня России». В городе начинается хоккейный турнир. Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Липчанка года».

Погода



В Липецке облачно, небольшой снег. Температура днем будет около нуля градусов. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.



День 1 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 38 градусов мороза.



Дороги



Коммунальная дорожная техника продолжает бороться со снежной зимой. Отследить их работу можно



Вкусно и быстро



Начать свой день с яркого завтрака предлагает Артём.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем (@artem.big1984)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



День в нашей истории



1 февраля 1884 года в семье священника в Лебедяни родился писатель Евгений Замятин. Окончил Лебедянскую прогимназию (1896), Воронежскую гимназию (1902), кораблестроительный факультет Петербургского политехнического института (1908). В студенческие годы участвовал в революционной деятельности, за что в 1905 году его арестовали и выслали в Лебедянь под особый надзор полиции. Пребывание в Лебедяни оказалось недолгим, но впоследствии Замятин будет возвращаться в родной город не раз.



Как писатель он начал публиковаться с 1908 года - и Лебедянь питала его творческую фантазию. Особенно показательна в этом отношении повесть «Уездное» (1913), первый крупный литературный успех писателя. В 1914 году за антивоенную повесть «На куличках» он был привлечен к суду и отправлен в ссылку. Октябрьская революция воспринималась Замятиным как торжество насилия. Самое значительное его произведение - роман-антиутопия «Мы» (1920) - был запрещен к изданию, только в 1924 году опубликован за рубежом и в 1988 году - в России. После 1929 года писателя перестают печатать. С помощью Горького он уехал в 1931 году за границу. Но эмигрантом себя не считал, гражданства не менял и жил в надежде вернуться домой. Он умер от тяжелой болезни в Париже 10 августа 1937 года.



Бесплатная вакцинация



1 февраля в Липецке будут работать 7 мобильных пунктов вакцинации от COVID-19.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)





Сосульки и наледь



Кто и когда должен сбивать сосульки и чистить наледь с крыш и балконов — в галерее поста.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)





Ваш выбор



Липчанам предлагают выбрать спортплощадки для ремонта. Мэрия подготовила список из 15 таких площадок. Какие из них приведут в порядок, предлагается выбрать горожанам. Голосование



На паузу



С 1 февраля в Липецкой области приостанавливается диспансеризация. Такой приказ подписал начальник облздрава Юрий Шуршуков на основании решения регионального оперштаба по борьбе с заболеваемостью COVID-19 и в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Диспансеризацию приостанавливают до особого распоряжения.



Уровень жизни



В Липецке 1 февраля завершается выборочное наблюдение доходов населения и участия горожан в социальных программах. Проект позволяет выявить социально-демографические проблемы на уровне отдельно взятой семьи и человека. В рамках этого опроса у липчан спросили об источниках доходов, об объемах натуральных поступлений товаров и услуг, о видах и размерах пенсий и социальных выплат, участии семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании, материальном и социальном обеспечении малоимущих семей и влиянии мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.



Золотая шайба



С 1 по 6 февраля во Дворце спорта «Звёздный» пройдет региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Участниками турнира станут команды-победители муниципального этапа соревнований. Соревнования проводятся без привлечения зрителей.



Дети — цветы жизни



Жителей региона просят принять участие в опросе



Липчанка года



Сегодня отдел по работе с молодежью заканчивает прием заявок на участие в городской акции «Липчанка года». Лучших определят в шести номинациях: «Руководитель года», «Профессиональная карьера», «За внедрение инновационных технологий», «Мастер своего дела», «Лидер общественного движения», «Молодежный лидер». Их наградят в торжественной обстановке в канун Международного женского дня дипломами, благодарственными письмами и денежными премиями.



Лыжня России



В Липецке открыта



Верим в команду



Сегодня на льду «Звездного» встретятся команды из Липецка и города Глазов. Вход болельщиков на трибуны запрещен, так что поддержать наших хоккеистов можно только онлайн.









Саундтрек дня



По пути на работу или домой можно послушать отличный аудиоспектакль.





В Липецке облачно, небольшой снег. Температура днем будет около нуля градусов. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.День 1 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 38 градусов мороза.Коммунальная дорожная техника продолжает бороться со снежной зимой. Отследить их работу можно по интерактивной карте Начать свой день с яркого завтрака предлагает Артём.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.1 февраля 1884 года в семье священника в Лебедяни родился писатель Евгений Замятин. Окончил Лебедянскую прогимназию (1896), Воронежскую гимназию (1902), кораблестроительный факультет Петербургского политехнического института (1908). В студенческие годы участвовал в революционной деятельности, за что в 1905 году его арестовали и выслали в Лебедянь под особый надзор полиции. Пребывание в Лебедяни оказалось недолгим, но впоследствии Замятин будет возвращаться в родной город не раз.Как писатель он начал публиковаться с 1908 года - и Лебедянь питала его творческую фантазию. Особенно показательна в этом отношении повесть «Уездное» (1913), первый крупный литературный успех писателя. В 1914 году за антивоенную повесть «На куличках» он был привлечен к суду и отправлен в ссылку. Октябрьская революция воспринималась Замятиным как торжество насилия. Самое значительное его произведение - роман-антиутопия «Мы» (1920) - был запрещен к изданию, только в 1924 году опубликован за рубежом и в 1988 году - в России. После 1929 года писателя перестают печатать. С помощью Горького он уехал в 1931 году за границу. Но эмигрантом себя не считал, гражданства не менял и жил в надежде вернуться домой. Он умер от тяжелой болезни в Париже 10 августа 1937 года.1 февраля в Липецке будут работать 7 мобильных пунктов вакцинации от COVID-19.Кто и когда должен сбивать сосульки и чистить наледь с крыш и балконов — в галерее поста.Липчанам предлагают выбрать спортплощадки для ремонта. Мэрия подготовила список из 15 таких площадок. Какие из них приведут в порядок, предлагается выбрать горожанам. Голосование открыто здесь С 1 февраля в Липецкой области приостанавливается диспансеризация. Такой приказ подписал начальник облздрава Юрий Шуршуков на основании решения регионального оперштаба по борьбе с заболеваемостью COVID-19 и в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Диспансеризацию приостанавливают до особого распоряжения.В Липецке 1 февраля завершается выборочное наблюдение доходов населения и участия горожан в социальных программах. Проект позволяет выявить социально-демографические проблемы на уровне отдельно взятой семьи и человека. В рамках этого опроса у липчан спросили об источниках доходов, об объемах натуральных поступлений товаров и услуг, о видах и размерах пенсий и социальных выплат, участии семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании, материальном и социальном обеспечении малоимущих семей и влиянии мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.С 1 по 6 февраля во Дворце спорта «Звёздный» пройдет региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Участниками турнира станут команды-победители муниципального этапа соревнований. Соревнования проводятся без привлечения зрителей.Жителей региона просят принять участие в опросе «Демография в Липецкой области» . Респондентам предстоит ответить на вопросы анкеты. На прохождение опроса вы вряд ли потратите более 10 минут. Ответы будут использованы анонимно, в обобщенном виде. Кстати, после заполнения анкеты можно увидеть текущую статистику.Сегодня отдел по работе с молодежью заканчивает прием заявок на участие в городской акции «Липчанка года». Лучших определят в шести номинациях: «Руководитель года», «Профессиональная карьера», «За внедрение инновационных технологий», «Мастер своего дела», «Лидер общественного движения», «Молодежный лидер». Их наградят в торжественной обстановке в канун Международного женского дня дипломами, благодарственными письмами и денежными премиями.В Липецке открыта онлайн-регистрация на праздник зимнего спорта «Лыжня России». Массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет 12 февраля. Участникам до 17 лет включительно нужно иметь справку-допуск от врача.Сегодня на льду «Звездного» встретятся команды из Липецка и города Глазов. Вход болельщиков на трибуны запрещен, так что поддержать наших хоккеистов можно только онлайн.По пути на работу или домой можно послушать отличный аудиоспектакль.