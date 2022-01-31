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50 минут назад
В Москве школьница выжила после падения с 22 этажа
У девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также поверхностные ссадины и ушибы.
Выпавшая с 22-го этажа дома в Москве 15-летняя школьница в день трагедии была на вечеринке вместе со знакомыми, - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что подростку удалось выжить после падения из окна. Школьница выжила и находится под наблюдением врачей.
"Упала в сугроб … обошлось царапинами и сотрясением мозга", – пояснил источник.
Девушка находилась на балконе вместе с подругой, которая пыталась удержать школьницу от падения, - передает РЕН ТВ.
Отмечается, что пострадавшая состояла на учете у психиатра, - пишет Life. Не исключено, что у неё случился приступ, из-за которого она выпала с балкона. При этом серьёзных травм девочка не получила. В результате падения девочка не получила серьезных травм и находится под присмотром врачей Филатовской детской больницы.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что держит на контроле ситуацию с выпавшей из окна девочкой, ее жизни ничего не угрожает.
"Мы знакомы с этой ситуацией, семья и девочка под пристальным контролем социальных служб и медицинских работников. Жизни девочки ничего не угрожает. Я буду держать это дело на контроле", — сообщила детский омбудсмен.
Начата проверка по факту произошедшего.
Ранее стало известно, что подростку удалось выжить после падения из окна. Школьница выжила и находится под наблюдением врачей.
"Упала в сугроб … обошлось царапинами и сотрясением мозга", – пояснил источник.
Девушка находилась на балконе вместе с подругой, которая пыталась удержать школьницу от падения, - передает РЕН ТВ.
Отмечается, что пострадавшая состояла на учете у психиатра, - пишет Life. Не исключено, что у неё случился приступ, из-за которого она выпала с балкона. При этом серьёзных травм девочка не получила. В результате падения девочка не получила серьезных травм и находится под присмотром врачей Филатовской детской больницы.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что держит на контроле ситуацию с выпавшей из окна девочкой, ее жизни ничего не угрожает.
"Мы знакомы с этой ситуацией, семья и девочка под пристальным контролем социальных служб и медицинских работников. Жизни девочки ничего не угрожает. Я буду держать это дело на контроле", — сообщила детский омбудсмен.
Начата проверка по факту произошедшего.